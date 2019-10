W Rosji udaremniono 39 ataków terorystycznych

Rosyjskie resorty siłowe w 2019 roku udaremniły 39 aktów terroru w różnych regionach, przerwały działalność 49 komórek terrorystycznych i zabiły 32 terrorystów - powiedział w środę dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji Aleksandr Bortnikow.

Poinformował także, że ustalono tożsamość ponad 5500 obywateli Rosji, którzy wyjechali za granicę, by prowadzić działania zbrojne w międzynarodowych strukturach terrorystycznych. Do Rosji powróciło 337 bojowników, z których 224 zostało skazanych, a 32 - zatrzymanych, trwa zbieranie dowodów przeciwko pozostałym - dodał.

Dyrektor FSB wypowiadał się na spotkaniu szefów służb specjalnych i resortów bezpieczeństwa w Soczi nad Morzem Czarnym. W wystąpieniu ostrzegał przed stosowaniem przez ugrupowania terrorystyczne najnowszych technologii.

„Zwiększenie zdolności powietrznych dronów, możliwość przenoszenia przez nie rozmaitych środków ataku, łącznie z substancjami chemicznymi i trującymi, a także możliwość działania w autonomicznych ławicach (gdy sterowana jest cała grupa dronów - PAP), stanie się dla nas w najbliższym czasie realnym wyzwaniem” - powiedział Bortnikow. Wskazał, że masowe ataki z użyciem bezzałogowych aparatów na obiekty wojskowe i cywilne stały się w ostatnim czasie „rozpowszechnionym zjawiskiem”.

Szef FSB wezwał zagraniczne służby specjalne do przyłączenia się do rosyjskiej inicjatywy na rzecz przekazywania kluczy szyfrowania na urządzeniach mobilnych. Jego zdaniem poważnym problemem jest niechęć wielkich firm ze sfery IT do współpracy ze służbami w sferze cyberbezpieczeństwa.

Bortnikow ocenił także, że wzrosło zagrożenie użycia przez terroryzm międzynarodowy technologii łączności bezprzewodowej w przeprowadzaniu zamachów.

PAP, DS