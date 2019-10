Prezes Poczty Polskiej: „1% więcej pieniędzy przeznaczonych na zakup polskich produktów i usług to 6,6 mld zł rocznie więcej dla polskiej gospodarki”.

Wielkość nielegalnego wydobycia głównie kruszyw w Polsce sięga nawet ok. 70 mln ton, co jest równe rocznemu wydobyciu węgla. Wartość bezprawnie wydobywanych kopalin to ok. 1 mld zł - ocenia Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek. Resort chce uchwalenia ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, która w ramach działań zapobiegawczych przewiduje m.in. utworzenie straży geologicznej, uprawnionej…