Kwieciński: Polskie instytucje finansowe powinny być zainteresowane przejęciem mBanku

Instytucje finansowe, w tym polskie banki, ale także rząd, powinny być zainteresowane przejmowaniem aktywów typu mBank - powiedział w piątek dziennikarzom szef resortu finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister odniósł w piątek do spekulacji dotyczących przyszłości mBanku i piątkowych doniesień „Rzeczpospolitej”, że których wynika, że mBank może kupić PZU lub kontrolowany przez ubezpieczyciela bank Alior. Gazeta zauważa, że faworytami ciągle wskazywanymi przez ekspertów są - ze względu na swoją wielkość - PKO BP i Pekao.

Na pewno dobrą rzeczą jest to, żeby ważne instytucje finansowe, w tym również polskie banki, były zainteresowane przejmowaniem tego typu aktywów, jeżeli one się pojawiają na rynku. A takimi niewątpliwie są te aktywa mBanku. Bardzo wyraźnie mówię, że w sytuacji, kiedy dzieje się coś takiego na rynku, co może mieć znaczenie dla polskiej gospodarki, a to ma znaczenie dla polskiej gospodarki, to polskie instytucje finansowe, również my, jako rząd, powinniśmy być tym zainteresowani powiedział minister.

Według Kwiecińskiego, jeżeli chodzi o szczegóły, to powinno się na ten temat jak najmniej mówić. Ważne jest doprowadzenie danej transakcji do skutku, a nie opowiadanie o niej” - podkreślił.<