Trump pięknie zakpił z Macrona

Jaki jest przepis na niskie bezrobocie według Donalda Trumpa? Dobry prezydent. Odpowiadając francuskiemu dziennikarzowi prezydent USA nie pierwszy już raz zakpił z Emmanuela Macrona, informuje portal wPolityce.pl.

Według portalu zaczepiony przez francuskiego reportera Donald Trump odpowiedział mu w swoim stylu.

French reporter: You have very low unemployment rate in the US and we have very high unemployment rate in France. How come? What the recipe for? President Trump: Well, maybe we have a better President than you do 💥😂

Czytaj także:A to dobre! Trump sprytnie kpi z Macrona. Skąd tak niskie bezrobocie w USA? „Może mamy lepszego prezydenta niż wy”