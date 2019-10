GUS: rośnie produkcja samochodów i węgla, spada gazu ziemnego

GUS podał dane za wrzesień 2019 roku. S powody do optymizmu, ale też i do zmartwień.

Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 16% r/r do 40,7 tys. sztuk we wrześniu 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Ale w okresie styczeń - wrzesień br. odnotowano spadek o 2,9% do 336 tys. aut.

Produkcja energii elektrycznej spadła o 4,6% r/r i wyniosła 12,88 TWh we wrześniu 2019 r. (w ujęciu miesięcznym spadła o 2,1%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano spadek o 2,7% r/r do 122,19 TWh, podał Urząd.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,97% r/r do 12,47 TWh we wrześniu. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. odnotowano spadek produkcji o 2,89% r/r do 118,35 TWh.

Produkcja węgla kamiennego wzrosła o 2,7% r/r do 5,05 mln ton we wrześniu 2019 r. (wzrost o 0,1% m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jednak po III kwartałach produkcja węgla kamiennego zmniejszyła się o 2,4% r/r i wyniosła 46,31 mln ton.

Z kolei produkcja węgla brunatnego wyniosła 3,88 mln ton we wrześniu 2019 roku, co oznacza spadek o 17,9% w skali roku i o 8,4% m/m, zaś w okresie dziewięciu miesięcy br. - zmniejszyła się o 12,9% r/r do 38,49 mln ton, podano także.

ISBNews, DS