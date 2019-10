Wzrosła wartość kredytów mieszkaniowych. O ponad 20 proc.

O ponad 20 proc. w ujęciu rocznym wzrosła wartość kredytów mieszkaniowych, jakich we wrześniu br. udzieliły banki i SKOK-i. Wartość kredytów konsumenckich wzrosła rdr o 9,3 proc. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

We wrześniu 2019 r., w porównaniu do września 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych. Najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (20,7 proc.) oraz limity kredytowe (19,4 proc.). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (9,3 proc.), a kart kredytowych o (11,6 proc.) - poinformował BIK w czwartkowym komunikacie

Jak dodano, w ujęciu liczbowym, w stosunku do września 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (22,5 proc.), kredytów mieszkaniowych (10,8 proc.) oraz kredytów konsumpcyjnych (0,8 proc.). W przypadku limitów kredytowych dynamika jest ujemna i wyniosła minus 9,1 proc.

BIK przekazał, że we wrześniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 601,1 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,5 mld zł. W porównaniu do sierpnia 2019 r. liczba udzielonych kredytów spadła o 5,4 proc. a w wartości wzrosła o 1,5 proc.

Z danych BIK wynika, że od początku roku udzielono 5,428 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 67,72 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku to o 0,8 proc. mniej kredytów, ale o 7,8 proc. zwiększyła się ich wartość.

W okresie styczeń - wrzesień 2019 r. dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna - czytamy.

BIK przekazał, że najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł (-15,4 proc.) - liczbowo oraz (-14,6 proc.) wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł w ujęciu liczbowym (+9,5 proc.) i (+10,3 proc.) w wartościowym.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to we wrześniu tego roku banki udzieliły łącznie 20,3 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 5,68 mld zł. BIK poinformował, że we wrześniu w porównaniu do sierpnia liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 0,1 proc., jednak wartość udzielonego finansowania wzrosła o 1,1 proc. Z kolei w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. banki udzieliły 179,6 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 48,6 mld zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby (+2,9 proc.), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (+14,4 proc.).

„Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 37,4 proc., a wartościowym o 37,8 proc.. Tak więc kolejne już miesięczne wyniki potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych trwa w najlepsze” - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Jak dodał, spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów.

W przypadku kart kredytowych, z danych BIK wynika, że we wrześniu br. banki wydały 88,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 527 mln zł. Stanowi to wzrost o 22,5 proc. w ujęciu liczbowym i o 11,6 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2018 r. Jednak w porównaniu do ubiegłego miesiąca sprzedaż kart kredytowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, odnotowała spadek - odpowiednio o 6,2 proc. oraz 2 proc.

W pierwszych dziewięciu miesiącach banki wydały łącznie 908,8 tys. kart kredytowych - wzrost o 22,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5,272 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. o 21,1 proc.

BIK podał, że we wrześniu 2019 r. banki przyznały łącznie 50,8 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 264 mln zł.

Grupa BIK gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

PAP, KG