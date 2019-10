Można? Można. Brawo! Powstał pierwszy polski e-dostawczak

Pierwszy w Polsce e-mobilny pojazd dostawczy powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Innomoto, uzyskując dofinansowanie w wysokości blisko 4,5 mln zł.

Bielska spółka zaprezentowała w czwartek swój elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. „FSE M to pierwszy w Polsce tego typu e-mobilny pojazd już gotowy do produkcji seryjnej i jeden z trzech modeli, które spółka ma wprowadzić na drogę w ramach projektu NCBR - Innomoto” - poinformował podczas prezentacji twórca nowego pojazdu, prezes spółki FSE Thomas Hajek.

Z danych NCBR wynika, że projekt dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energii, został wyłoniony w I konkursie programu sektorowego Innomoto. „Wartość projektu to 6 663 530 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4 496 869 zł” - podał rzecznik prasowy NCBR Kamil Melcer.

Jesteśmy pierwszą firmą uczestniczącą Innomoto, która prezentuje swój elektryczny, lekki pojazd dostawczy gotowy do produkcji masowej, jako rezultat programu badań i rozwoju w tym projekcie - zaznaczył Hajek.

Według informacji firmy, „produkcja będzie odbywać się w Polsce, rozpocznie się w I półroczu 2020r., zaś sprzedaż powinna ruszyć do końca 2019”.

Szacujemy, że sprzedaż samochodów do roku 2025 osiągnie 10 tys. sztuk - podała spółka. Ceny modelu jeszcze nie podano.

Spółka wskazuje ponadto, że częścią projektu rozwojowego jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, takich jak instalacja zautomatyzowanego bezprzewodowego urządzenia do ładowania, dwukierunkowy system ładowania, integracja paneli fotowoltaicznych, wszystkie kontrolowane przez innowacyjny system zarządzania energią w celu zwiększenia zasięgu jazdy i poprawienia komfortu ładowania.

Jak zapewnił prezes FSE, wkrótce gamę elektrycznych lekkich samochodów dostawczych FSE uzupełnią dwa kolejne modele FSE S i FSE L.

Docelowo będziemy w stanie zaoferować ponad 10 wersji pojazdów elektrycznych o ładowności od 235 kg do ponad 1000 kg i pojemności załadunkowej od 1 m sześc. do 15 m sześc. - podał.

SzSz(PAP)