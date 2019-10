Od dziś hulajnogi we Francji ze specjalnymi przepisami. Za ich łamanie mandat do 3 tys. euro

Hulajnogi elektryczne stają się we Francji środkami lokomocji, które podlegają specjalnym przepisom wprowadzonym do kodeksu drogowego. Szczególnie ciężkie przypadki jego łamania będą karane mandatami nawet od 1,5 tys. do 3 tys. euro. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od soboty.

Elektryczne hulajnogi będą mogły poruszać się jedynie ścieżkami rowerowymi i specjalnymi tzw. zielonymi ścieżkami. W przypadku korzystania z jezdni mandat wyniesie 135 euro podał serwis TVPInfo.

Tam, gdzie nie ma przeznaczonych dla nich ścieżek, elektryczne hulajnogi mogą korzystać z niektórych jezdni, gdzie panuje ograniczenie dla ruchu samochodów do 50 km na godzinę, ale nie wolno im poruszać się pod prąd, tj. w kierunku przeciwnym do wyznaczonego na danej drodze.

W przypadku recydywy mandaty karne za jazdę hulajnogami elektrycznymi przystosowanymi do jazdy z prędkością do 25 km na godzinę mogą wynosić od 1,5 tys. do 3 tys. euro.

