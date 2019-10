Optymizm Polaków rośnie

Mimo iż co trzeci Polak uważa, że obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce jest gorsza niż rok temu, a ponad połowa respondentów uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy Polskę dotknie recesja, Polacy należą do najbardziej optymistycznych Europejczyków w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej – tak wynika z badania 2019 IRIS Financial Confidence Survey, którego polską część przeprowadziła agencja ARC Rynek i Opinia.

W ramach międzynarodowego badania, zrealizowanego przez sieć niezależnych agencji badawczych z całego świata, zapytano mieszkańców dwudziestu dwóch krajów na całym świecie, w tym dziesięciu z Europy, o ich ocenę sytuacji ekonomicznej w ich krajach oraz ocenę osobistej sytuacji finansowej.

Porównując opinie Polaków z opiniami mieszkańców pozostałych krajów europejskich, jesteśmy w pierwszej trójce krajów, gdzie ta ocena jest najbardziej pozytywna.

Wprawdzie co trzeci Polak uważa, że jego gospodarstwu domowemu trudniej jest związać koniec z końcem niż jeszcze rok temu, to jednak w przypadku ośmiu z badanych dziesięciu krajów ten odsetek był wyższy. Bardziej pesymistyczne w tym zakresie są kobiety – w ich przypadku odsetek ten wzrasta do 41 proc.

A.K., IRIS