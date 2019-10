Spada liczba bankomatów w Polsce

Według danych otrzymywanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów, w ostatnich kwartałach systematycznie spadała liczba bankomatów. Od końca czerwca 2017 r. liczba dostępnych w Polsce bankomatów zmniejszyła się o 720 szt. - poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski (NBP).

Bank Centralny zauważa jednocześnie, że w Polsce na koniec czerwca 2019 r. było 22 808 bankomatów, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że liczba bankomatów zwiększyła się o 140 urządzeń.

Czytaj także: Wyrok TSUE: Za wypłaty z bankomatów zapłacimy więcej

Z danych NBP wynika, że w drugim kwartale 2019 r. wypłaty gotówki w bankomatach opiewały na łączną kwotę 88,1 mld zł, czyli więcej o 9,2 mld zł niż w kwartale poprzednim. To wzrost o 12 proc. W tym samym czasie w bankomatach na terenie kraju odnotowano 163,4 mln transakcji wypłat gotówki. W porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba wypłat zwiększyła się o 14,3 mln, co stanowiło wzrost o 10 proc.

NBP poinformował też, że średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła w drugim kwartale 539 zł. Kwartał wcześniej kwota ta wyniosła 529 zł, a dziewięć lat wcześniej, czyli w drugim kwartale 2010 roku było to 369 zł.

PAP, KG