Szukamy balansu między państwem i sektorem prywatnym

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaproponowała nowy model rozwojowy, którego założeniem jest znalezienie balansu między interwencją sfery publicznej a zwiększaniem wolności sektora prywatnego – ocenia na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Od 1989 r. Polska dokonała ogromnego skoku gospodarczego. Zanotowaliśmy w tym czasie ponad ośmiokrotny wzrost eksportu. Dzisiaj nasz eksport wynosi 246 mld dolarów, podczas gdy w 1990 r. było to niecałe 35 mld dolarów. PKB per capita w 1990 r. wyniósł 1630 dolarów podczas gdy w 2017 r. osiągnął 14 470 dolarów. Mało państw na świecie może pochwalić się takim wynikiem - podsumowuje minister Jadwiga Emilewicz w tekście „30-lecie polskiej transformacji gospodarczej”.

Autorka zauważa: patrząc dzisiaj na reformy gospodarcze z 1990 r. coraz częściej zastanawiamy się, czy było wówczas możliwe obranie innej ścieżki transformacji uwzględniającej w większym stopniu koszty społeczne, a także pozwalającej uratować przynajmniej niektóre wielkie zakłady przemysłowe.

U progu transformacji w Polsce, która miała zaszczepić wolny rynek nad Wisłą pojawiło się także nowe zjawisko – nastąpiła erupcja polskiej przedsiębiorczości. Uwolniony handel oparty o zasadę „co nie jest zabronione, jest dozwolone” uruchomił w Polakach głęboko zakorzeniony gen wolności gospodarczej. Jest to jeden z najważniejszych elementów definiujących nas jako naród.

W kolejnych latach w różny sposób próbowano okiełznać ową polską przedsiębiorczość. Każda zmiana zaproponowana w odniesieniu do sektora przedsiębiorczości była rozpatrywana albo jako niekorzystna dla prywatnego przedsiębiorcy albo niekorzystna dla pracownika. W efekcie, zamiast realnie rozszerzać sferę wolności gospodarczej cały dyskurs sprowadzał się do teoretycznego przerzucania się argumentami, czy rząd powinien urzeczywistniać tylko rozwiązania etatystyczne czy tylko liberalne, jeżeli chodzi o sferę gospodarki.

Codzienność pracy dla państwa wygląda zupełnie inaczej. Dylematy, z którymi na co dzień się mierzymy nie sprowadzają się do tego, czy na koniec dnia ktoś nas określi liberałami czy socjalistami. Najważniejszym kontekstem każdej mojej decyzji w ministerstwie jest równomierny rozwój wspólnoty oraz unikanie narzucania słabszym nadmiernych obciążeń przez silniejszych – nieważne czy jest to państwo, biurokracja uciskająca przedsiębiorcę, czy zagraniczna korporacja dominująca na rynku.