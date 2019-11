Nowe monety kolekcjonerskie NBP. Na nich Korfanty

5 listopada br. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nowe monety kolekcjonerskie z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - Wojciech Korfanty. Srebrna moneta będzie miała nominał 10 zł; złota - 100 zł - poinformował NBP w komunikacie

Na rewersie monet znajduje się postać Wojciecha Korfantego. Na awersie umieszczono godło Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Na uwagę zasługuje fakt, że wizerunki znajdujące się na awersach monet srebrnych tej serii, emitowanych od 2015 r., tworzą kompozycyjną całość. Wizerunek awersu monety złotej nawiązuje do stylistyki II Rzeczypospolitej, a ponadto na jej boku został umieszczony napis: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - dodano.

Zaznaczono, że złota moneta o nominale 100 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 1,5 tys. szt., a jej koszt to 1800 zł brutto; moneta srebrna o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 13 tys. szt., a jej cena sprzedaży to 130 zł brutto.

Dodano, że monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem. Będzie można je kupić w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP - w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Jak przypomina NBP w folderze emisyjnym, Wojciech Korfanty (1873-1939) - polityk, przywódca II i III powstania śląskiego, urodził się w pobożnej rodzinie górniczej w Siemianowicach Śląskich. Kształcił się w szkole ludowej, potem w gimnazjum, w którym założył konspiracyjne kółko samokształceniowe, za co w 1895 r. został wydalony ze szkoły. 11 listopada 1918 r. został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej zalążek polskiej administracji w regionie. Po wybuchu powstania wielkopolskiego Korfanty z ramienia Rady kierował negocjacjami dyplomatycznymi, w wyniku których 16 lutego 1919 r. zawarto rozejm w Trewirze, przyznający odrodzonej Polsce znaczne obszary zaboru pruskiego. Nie przyznano nam jednak m.in. ziem Górnego Śląska, o których losie miał przesądzić plebiscyt.

Od grudnia 1919 r. Korfanty kierował Polskim Komitetem Plebiscytowym, a kiedy w trakcie kampanii wybuchło II powstanie śląskie (w sierpniu 1920 r.), stanął na jego czele. W marcu 1921 r. mimo intensywnej kampanii prowadzonej przez Korfantego Polacy przegrali plebiscyt. Korfanty podjął decyzję o strajku powszechnym i rozpoczęciu trzeciego powstania, a 3 maja 1921 r. ogłosił się jego dyktatorem. W latach 1919-1922 Korfanty stał na czele Związku Ludowo-Narodowego (endecja) w Sejmie Ustawodawczym, a w kolejnym sejmie (1922-1928) został przywódcą Chrześcijańskiej Demokracji.

Był przeciwnikiem zamachu majowego. We wrześniu 1930 r. został aresztowany i wtrącony do twierdzy brzeskiej. Po wypuszczeniu na wolność udał się na emigrację do Czechosłowacji. Po długich staraniach wrócił do kraju w kwietniu 1939 r. Mimo licznych protestów został aresztowany przez rząd sanacyjny. Zwolniony z powodu wykrytej choroby nowotworowej, wkrótce zmarł 17 sierpnia 1939 r., a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną. Pochowano go w Katowicach” - pisze prof. Jan Żaryn w folderze emisyjnym nowych monet.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 7 listopada 2019 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety okolicznościowe o nominale 5 zł „Odkryj Polskę” - Kopiec Wyzwolenia.

PAP, mw