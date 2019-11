Nagrody w „Loterii ORLEN” nadal czekają na zwycięzców

Kampania reklamowa PKN ORLEN, której twarzą jest zawodnik Formuły 1 – Robert Kubica, rusza w nowej odsłonie. Akcja łączy się z „Loterią ORLEN”, która potrwa do końca tego roku. Do wygrania są jeszcze atrakcyjne nagrody, m.in. rodzinne samochody i produkty VERVA

Największa w historii PKN ORLEN Loteria, która ruszyła 23 kwietnia br., w grudniu dotrze do mety. Jak podaje firma w komunikacie, na klientów stacji ORLEN nadal czeka aż 17 zestawów promocyjnych Stop Cafe, uprawniających do otrzymania zdrapki, pod którą może się kryć jedna z wielu atrakcyjnych nagród – samochód Peugeot SUV 3008 lub produkt marki VERVA – baton proteinowy, napój energetyzujący, czy napój VERVA Magnez+B6 - czytamy w komunikacie spółki.

Loteria ORLEN cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczą miliony już rozdanych nagród. Do tej pory wylosowanych zostało m.in. 70 nowych, komfortowych samochodów. Twarzą kampanii nieprzerwanie jest Robert Kubica, czyli jeden z najpopularniejszych polskich sportowców, doskonale znany także poza granicami kraju. Wykorzystujemy ten potencjał, promując nasze produkty i wzmacniając rozpoznawalność marki ORLEN – mówi Jarosław Skorupa, dyrektor wykonawczy ds. marketingu PKN ORLEN.

Jak zaznacza, loteria ORLEN jest rekordowa nie tylko pod względem liczby nagród, ale także ich wartości, przekraczającej 56 mln zł. Uczestnicy Loterii nadal mają szansę na wygraną. Do końca tego roku do wygrania pozostało jeszcze 18 wysokiej klasy rodzinnych samochodów i wiele produktów VERVA.

W ramach kampanii produktowej, którą promują zawodnik ORLEN Team – Robert Kubica oraz Maciej Kurzajewski, przygotowano dla fanów Formuły 1 także szeroką gamę gadżetów, m.in. koszulki, torby i czapki oraz kubki, breloki, czy magnesy. Miłośnicy motorsportu na stacjach z logo ORLEN mogą również zaopatrzyć się w artykuły, zachęcające do wspólnego dopingowania podczas dwóch ostatnich wyścigów tego sezonu – Grand Prix Brazylii i Grand Prix Abu Dhabi. Do nabycia są naklejki, chorągiewki, opaski silikonowe, zapachy samochodowe i ramki do tablic rejestracyjnych.

