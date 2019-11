Legendarna polska firma znowu z zyskiem

W trzecim kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 22,4 mln zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te wzrosły o 6,1 mln zł, tj. o 37 %. Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 66,4 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te były wyższe o 12,2 mln zł, tj. o 23 %.

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Grupa Platige Image osiągnęła 4,6 mln zł zysku na sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,6 mln zł.

W wyniku wyższej sprzedaży i niższych kosztów w relacji do sprzedaży, w trzecim kwartale 2019 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk EBITDA w wysokości 2,1 mln zł (marża EBITDA wyniosła 9%) wobec 0,4 mln zł straty EBITDA w trzecim kwartale roku ubiegłego. Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku EBITDA wyniosła 8,0 mln zł (marża EBITDA 12%) i była o 4,7 mln zł wyższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdzie wyniosła 3,3 mln zł (marża EBITDA 6%).

Wzrost przychodów i poprawę marż w porównaniu z 3 kwartałem ubiegłego roku zawdzięczamy dobrze zdywersyfikowanemu portfelowi projektów i kontroli kosztów projektowych – powiedział Karol Żbikowski Prezes Zarządu Platige Image.

Platige Image utrzymuje wysoki poziom artystyczny produkcji co potwierdzają międzynarodowe nagrody i nominacje.

Jeszcze Dzień Życia /Another Day of Life zdobył nagrodę Anima Mundi w Brazylii w kategorii Najlepszy Film pełnometrażowy. Produkcja ta bierze też udział w wyścigu do przyszłorocznych Oscarów.

Na odbywającym się w ubiegłym tygodniu festiwalu animago w Monachium Platige Image zdobyło główną nagrodę dla najlepszego cinematika do gry wideo za Metro Exodus; Artyom’s Nightmare, jest ona uznawana za jedną z najważniejszych nagród w branży animacji 3D.

Platige Image uzyskał również dwie nominacje na Festiwal Ciclope w Berlinie w kategoriach Postprodukcja – Animation za Metro Exodus Artyom,s Nightmare oraz w kategorii Colour Grading (kolor korekcję) za film reklamowy Burberry Close Your Eyes.

