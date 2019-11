KE tnie prognozy wzrostu PKB Polski na 2020 rok

Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,1% (wobec 4,4% prognozy z lipca), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została obniżona do 3,3% z 3,6%. Na 2021 r. Komisja prognozuje wzrost na poziomie 3,3%.

Prognozowany wzrost PKB pozostanie solidny w 2019 na poziomie 4,1%. Stopniowe spowolnienie jest oczekiwane w 2020 roku i ustabilizuje się w 2021 roku. Konsumpcja prywatna pozostanie kluczowym motorem wzrostu, wspieranym przez korzystne trendy na rynku pracy i stymulację fiskalną. Wzrost inwestycji będzie umiarkowany z uwagi na słabsze oczekiwania popytowe w sektorze prywatnym, zaś inwestycje publiczne będą kontynuowały wzrost dzięki funduszom UE, ale w wolniejszym tempie - czytamy w raporcie.

Według Komisji, inflacja wzrośnie stopniowo pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku, sięgając szczytu ponad 3% w I kw. Następnie spadnie do ok. 2,5% i pozostanie na tym poziomie do końca 2021 roku.

PAP, KG