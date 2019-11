Resorty gospodarcze z nowymi ministrami

Premier Mateusz Mazowiecki ogłosił skład nowego gabinetu. Są nowe postaci w polityce.

To jest kontynuacja dobrej zmiany - zapewnia Jarosław Kaczyński. - Chcemy zrobić, żeby sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza pod każdym względem. Od sytuacji materialnej po ochronę zdrowia - dodaje. - Chcemy odeprzeć niebezpieczeństwa związane z możliwym, poważniejszym spowolnieniem gospodarczym. Nie chce używać słowa kryzys, ale mamy plany, żeby skutki były żadne. Temu służy skład rządu - dodaje.

Co nowego w rządzie? - To sprawna drużyna - mówi Mateusz Morawiecki. Ministrem finansów zostanie Tadeusz Kościński. Zastąpi on na tym stanowisku Jerzego Kwiecińskiego, który resortem kierował na ostatniej prostej minionej kadencji.

Tadeusz Kościński do tej pory był wiceministrem w resorcie finansów. Przed laty był dyrektorem w banku BZWBK, kierował tam biznesem kartowym.

Nowością jest Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. Na czele nowego resortu stanie Jacek Sasin, dotychczasowy wicepremier. W swojej gestii będzie miał nadzór nad spółkami skarbu państwa. Firmami z udziałem państwa jest dziś 367. Tylko największe z nich – PKO BP, PZU, PGNiG, Pekao S.A. oraz KGHM – w 2018 roku wypracowały niemal 22 mld zł czystego zysku.

Zmiany dotkną również Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odchodzi Bożena Borys-Szopa a w jej miejsce wskakuje Marlena Maląg. Od dwóch lat kierowała Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wcześniej była wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, wicestarostą ostrowskim i wicewojewodą wielkopolskim. Nowa szefowa resortu rodziny. Została nią obecna prezes PFRON Marlena Maląg Marlena Maląg przypilnuje 500+ i „trzynastek”. Została nową szefową MRPiPS

Na swoim stanowisku zostaje Jadwiga Emilewicz, która do tej pory kierowała Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. W jej przypadku jednak dojdzie do zmian kompetencji. Od teraz Emilewicz będzie kierować Ministerstwem Rozwoju. Pod jej opiekę trafi budownictwo i turystyka (z likwidowanego resortu Jerzego Kwiecińskiego).

W Ministerstwie Infrastruktury również bez zmian. Tutaj dalej będzie rządził Andrzej Adamczyk. Jego kompetencje się nie zmieniają. Pozostaje Ministerstwo Cyfryzacji. - Jego kierownikiem będzie Marek Zagórski. W tym obszarze nic się nie zmienia, choć pierwsze doniesienia z PiS sugerowały, że resort może zostać wchłonięty przez inne ministerstwo lub trafić pod skrzydła samego premiera w KPRM.

Z mapy rządu znika również Ministerstwo Energii. Nadzór nad spółkami energetycznymi weźmie Jacek Sasin, z kolei kompetencje dotyczące zmian klimatycznych trafiają do nowego resortu - Ministerstwa Klimatu, którym pokieruje Michał Kurtyka. Do tej pory był wiceministrem środowiska. Jednocześnie w rządzie pozostanie minister środowiska - nie będzie nim już jednak Henryk Kowalczyk, a Michał Woś, który przechodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości.

wp.pl, DS