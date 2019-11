Łódź: Prawie 200 mln zł na budowę kanalizacji i wodociągów

Prawie 200 mln zł na likwidację „białych plam” na mapie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łodzi chce wydać w ciągu najbliższych 3 lat Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Inwestycja pozwoli na skanalizowanie i doprowadzenie wody na 112 ulicach.

Chcielibyśmy, aby miasto Łódź było pokryte w 100 proc. siecią kanalizacyjną. Aby to zapewnić, brakuje jeszcze ok. 130 kilometrów sieci. Tegoroczne inwestycje idą zgodnie z planem, a nawet szybciej - jednym z przykładów jest ulica Solna - podkreślił prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej (ŁSI) Tomasz Piotrowski.

W planach ŁSI na najbliższe trzy lata jest budowa kanalizacji na 112 ulicach. Skanalizowane mają być osiedla oraz te zakątki na mapie Łodzi, które do tej pory nie były podłączone do miejskiej sieci. Będą to m.in. Łagiewniki, Mikołajew, Wiskitno, Młynek, Mileszki oraz Helenówek. Mieszkańcy tych terenów korzystali głównie z przydomowych szamb.

Jak obliczono w ŁSI, inwestycje na 112 ulicach obejmą łącznie budowę 23 km kanalizacji oraz 25 km wodociągów.

„Kanalizacja w pierwszej kolejności powinna się pojawić w tych miejscach, które są już zabudowane i zamieszkałe, a dopiero później na terenach, na których domy się dopiero powstają” - zapowiedział dyrektor ds. technicznych w ŁSI Konrad Kulawiak.

Równolegle ŁSI realizuje inwestycje modernizacyjne związane z przebudową pasa drogowego. Prace te prowadzone będą zwłaszcza na ulicach, gdzie wprowadzany jest transport niskoemisyjny, m.in. na ul. Przybyszewskiego, Rydza-Śmigłego, Kopcińskiego, czy Broniewskiego.

Czytaj też: Łódź goni największe miasta