Szpunar z NBP: Zakładamy wzrost cen energii o min. 8 proc.

Wśród założeń listopadowej projekcji inflacji i PKB znalazły się m.in. 8-proc. podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 roku, poinformował dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Piotr Szpunar.

Jeśli chodzi o założenia, to ujęliśmy podwyżkę płacy minimalnej, również 13. emeryturę, ale 14. emerytury nie mamy w założeniach. My przyjęliśmy w projekcji, że likwidacji 30-krotności limitu składek do ZUS nie ma i założyliśmy 8% wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 roku - powiedział Szpunar podczas prezentacji projekcji.

„Mamy sporo niepewności i bilans ryzyk dla tej projekcji jest w dół” - dodał dyrektor.

Projekcja zakłada „wzrost cen energii elektrycznej od 2020 r. (rozłożony w czasie efekt wyższych kosztów jej produkcji i wzrostu jej notowań na rynkach hurtowych przy nadal obniżonej akcyzie i opłacie przejściowej)”, podano w prezentacji.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 2,3% w 2019 r. i przyspieszy do 2,8% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 0,3% w 2019 r., a następnie wzrosną o 2,8% w 2020 r. i o 3,5% w 2021 r. wobec wzrostu o 3,6% w 2018 r.

ISBnews, KG