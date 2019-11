Skandal z Netflixem. IPN podejmuje kroki prawne

IPN podejmie wobec Netflixa działania prawne w sprawie serialu „Iwan Groźny z Treblinki”. W pierwszej kolejności - jak przekazał we wtorek PAP wiceprezes IPN Mateusz Szpytma - Instytut będzie domagał się m.in. usunięcia z serialu mapy z krzywdzącymi dla Polski informacjami.

Serial dokumentalny „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł: „The Devil Next Door”) opowiada o Iwanie Demjaniuku, ukraińskim zbrodniarzu wojennym, strażniku niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince podczas II wojny światowej. W pierwszym odcinku serialu pokazano mapę Polski w dzisiejszych granicach z zaznaczonymi niemieckimi obozami koncentracyjnymi i obozami zagłady, m.in. w Auschwitz, Sobiborze, Treblince i Bełżcu.

Na amerykańską produkcję platformy Netflix w sprawie jej „nieścisłości historycznych” zareagował m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także polski MSZ.

W pierwszej kolejności wezwiemy Netflixa do usunięcia naruszenia prawa. To wezwanie przedsądowe, taka jest procedura. W wezwaniu będziemy domagać się usunięcia mapy i zamieszczenia wyjaśnień w tym samym kanale dystrybucyjnym - przekazał we wtorek PAP wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.