Przyszłość staje się teraźniejszością

Przy obecnym tempie zmian, trudno jest już mówić o wyzwaniach przyszłości. Granica między tym, co obecne, a tym co się wydarzy, jest coraz mniej widoczna. Wprowadzanie działań innowacyjnych nie jest już opcją, a koniecznością – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Jarosław Kroc, prezes Zarządu Accenture Sp. z o.o.

Mam dziś przyjemność podzielić się swoją historią – biznesową i osobistą, która splata się z historią wolnego rynku w Polsce – pisze Jarosław Kroc, prezes Accenture.

Accenture wspiera polską transformację od samego jej początku. Pierwszy projekt realizowaliśmy już w 1990 r., a ja – w sposób naturalny – dostałem szansę bycia częścią dokonującej się wówczas zmiany. Dziś chciałbym podzielić się z Państwem nie tylko wspomnieniami z okresu tych trzech dekad, ale zwrócić także uwagę na cztery ważne wyzwania, które stoją przed nami.

To co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem…

Rok 1990 – start nowej rzeczywistości gospodarczej i nowej Polski. A w tej nowej Polsce rozpoczyna się także całkiem nowy rozdział dla mnie. Jako początkujący analityk w Accenture, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, mam przed sobą jeden z ważniejszych dla firmy projektów – wspomina Jarosław Kroc.

Było to wdrożenie systemu informatycznego dla pierwszego polskiego Domu Maklerskiego należącego do Banku Pekao SA. Rozpoczął on swoją działalność wraz z warszawską Giełdą w kwietniu 1991 r., obracając akcjami pięciu spółek notowanych na GPW. Jako ciekawostkę dodam, że w ramach tego projektu, maklerzy otrzymali czerwone szelki, które były symbolem branży maklerskiej. Od samego początku, aż po dzień dzisiejszy, jestem związany z projektami transformacyjnymi prowadzonymi dla rynku finansowego. Wiele z nich było przełomowych – zarówno dla mnie, dla Accenture w Polsce, jak i – wierzę – dla naszych rodzimych firm. (…)

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Przyszłość staje się teraźniejszością: cztery wyzwania dla Polski

Przy obecnym tempie zmian, trudno jest już mówić o wyzwaniach przyszłości. Ta granica między tym, co obecne, a tym co się wydarzy, jest coraz mniej widoczna. Wprowadzanie działań innowacyjnych nie jest już opcją, a koniecznością – diagnozuje Jarosław Kroc.

Z punktu widzenia rozwoju zarówno polskich firm, jak i polskiej gospodarki, kluczowe wydają się cztery wyzwania:

Tempo i skala absorpcji kolejnych fal technologii oraz związanych z nimi zmian kulturowych;

Bezpieczeństwo krajowego ekosystemu biznesowego i technologicznego oraz chmura krajowa: zagadnienia związane z inwestowaniem w bezpieczeństwo, ale nie pojedynczych organizacji, lecz całych ekosystemów, będą wymagały coraz ściślejszej współpracy pomiędzy partnerami oraz wykorzystania chmury. Bez bezpieczeństwa i mocy obliczeniowej, którą daje chmura, utrudnione będą możliwości wdrożenia zaawansowanej analityki, a następnie sztucznej inteligencji;

Personalizacja usług w sektorze komercyjnym i administracji państwowej: na rynek wkracza kolejne pokolenie konsumentów, którego oczekiwania rosną przede wszystkim w zakresie personalizacji ofert i ich dostępności „na żądanie”;

Inwestycja w młode pokolenie: musimy stale pamiętać o kolejnych pokoleniach, które wchodzą na rynek pracy, stając się szansą na dalszy rozwój polskiej gospodarki.

Czy uczeń przerósł mistrza?

(…) Globalna, silna marka, wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki, możliwość współpracy z ekspertami – to wszystko decydowało o przewadze konkurencyjnej Accenture na rynku lokalnym jeszcze kilka lat temu. Obecnie, możemy powiedzieć, że nasz kraj, który przecież gospodarczo jest bardzo „młody”, stał się prawdziwym centrum kompetencyjnym i „hubem technologicznym” w tej części Europy. Przyszłość widzimy w dalszym rozwoju rynku lokalnego, ale także w eksporcie wypracowanych w Polsce rozwiązań. Warto w tym miejscu podkreślić, że rozwój firmy technologicznej i konsultingowej, takiej jak Accenture, jest możliwy tylko wtedy, gdy funkcjonujemy w dobrych warunkach rynkowych. A takie stwarza nam dziś Polska – mamy silną walutę, stabilny wzrost gospodarczy i mądrych, wykształconych, a przy tym bardzo pracowitych obywateli. Po stronie barier widzę rosnące koszty pracy oraz wydłużające się procesy decyzyjne - ocenia prezes Accenture. (…)

Pełny tekst Jarosława Kroca zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika