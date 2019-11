Poczta Polska wchodzi w erę elektromobilności

Poczta Polska zaprezentowała nowe e-dostawczaki, z których będzie korzystać od połowy listopada. Są to pierwsze samochody elektryczne we flocie spółki.

Jest to element uczestnictwa spółki w programie „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce” przygotowanym przez Ministerstwo Energii. Do Poczty Polskiej trafiło dwadzieścia samochodów Nissan e-NV2000, które będą jeździć w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.

Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo radosny. Zamykamy pierwszy etap długiego procesu przekształcania poczty w firmę elektromobilną. Mam z tego olbrzymią satysfakcję. Po drodze było wiele zdarzeń: testy, analizy, przetargi, dyskusje ale w końcu możemy powiedzieć, że mamy je - pierwsze dwadzieścia e-samochodów. Z tego co wiem posiadamy największą taką flotę w Polsce, co daje mi dodatkową satysfakcję. Można zapytać dlaczego akurat elektromobilność? Po pierwsze Poczta Polska to największy operator logistyczny w Polsce. To wiele tysięcy samochodów i kilometrów pokonanych przez kierowców. Jeżeli jest się największym, to są też odpowiednie do tego zobowiązania. Musimy ciągle myśleć jak naszą flotę ulepszać. Sądzę, że te samochody nam to umożliwią. Po drugie elektromobilność to nowoczesność. Cały czas myślimy o naszych klientach, chcemy być skuteczniejsi. Traktujemy to jako poważne wyzwanie. Wreszcie elektromobilność to też ekonomia. Chętnie uczestniczymy we wszelkich typu testach. Uważam, że dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem. Jednocześnie te testy pokazały, że elektromobilność opłaca się. Doszliśmy do wniosku, że jeden e-samochodów, to oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie w kwestii eksploatacji - mówi wiceprezes Poczty Polskiej, Paweł Przychodzeń.