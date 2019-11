PGNiG czeka na 10 dostaw LNG w 2020 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ma zakontraktowane 10 dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) do terminalu w Świnoujściu na I kw. 2020 r., które zapewnią łącznie ok. 1 mld m3 gazu po regazyfikacji, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

„Pierwszy kwartał przyszłego roku to będzie najbardziej intensywny kwartał w historii polskiego rynku LNG. Dostawy zapewnią łącznie ok. 1 mld m3 gazu po regazyfikacji” - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

„Wśród zaplanowanych 10 dostaw jest pierwszy transport z Nigerii” - dodał wiceprezes.

Na I kw. zaplanowane są też 4 dostawy z Kataru, 2 z Norwegii i 3 z USA.

Woźniak wskazał też, że LNG stanowi już prawie 23% udziału w całym imporcie gazu przez grupę, podczas gdy ze dostawy ze Wschodu stanowiły niecałe 58% importu po III kw. br.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że ewentualne komunikaty dotyczące sporu z Gazpromem przez Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie moją pojawić się po 10 grudnia, poinformował prezes Piotr Woźniak.

„Data 10 grudnia wynika z naszej analizy postępowania arbitrażu w Sztokholmie. Z całą pewnością przed 10 grudnia nie będzie w tej sprawie komunikatu” - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

W 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w Kontrakcie Jamalskim możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r., polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a w lutym 2016 r. złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

Podpisany w 1996 r. Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do 2022 r. i zawiera wysoki poziom klauzuli take or pay oraz formułę cenową indeksowaną do rynku ropy naftowej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Czytaj też:http:PGNiG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski

ISBnews, DS