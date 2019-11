Czas na innowacje

Etos, tradycja i patriotyzm to wartości bardzo bliskie polskim kolejarzom. Także dziś pracownicy kolei pamiętają o swojej historii i misji, kontynuując dzieło poprzedników, zapoczątkowane jeszcze w czasach odradzającego się państwa polskiego. Kolejarze bardzo odważnie spoglądają również w przyszłość. Dzięki wdrażanym obecnie rozwiązaniom technologicznym polska kolej staje się coraz nowocześniejsza, a dzięki temu również coraz bardziej konkurencyjna. To właśnie innowacje pozwalają kolei, podobnie jak przed laty, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Krzysztof Mamiński, prezes Grupy PKP S.A.

(…) Mimo że kolej sama w sobie jest jednym z najmniej inwazyjnych dla środowiska naturalnego środkiem transportu, PKP idą o krok dalej i wpisują się w rządowe plany rozwoju elektromobilności – stwierdza prezes Krzysztof Mamiński.

PKP S.A. przy współpracy z KZŁ Bydgoszcz oraz PKP TELKOL realizuje projekt na rzecz rozwoju elektromobilności poprzez udostępnianie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy wybranych dworcach kolejowych w całej Polsce. Poprzez montaż stacji ecoMOTO zwiększamy dostępność miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych, poszerzając tym samym wachlarz usług na dworcach kolejowych, a także staramy się zachęcić kierowców do korzystania z pojazdów przyjaznych środowisku naturalnemu. W listopadzie 2018 r. oddano do użytku stacje ładowania przy dworcach kolejowych: Katowice, Katowice Ligota, Gliwice i Częstochowa. W lipcu 2019 r. otwarto kolejne cztery przy dworcach kolejowych: Opole Główne, Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia i Bydgoszcz Główna. Obecnie uruchomionych jest osiem stacji ecoMOTO. Łącznie w pierwszym etapie projektu powstanie dziesięć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Następne dwie zostaną otwarte przy dworcu Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdynia Główna - informuje prezes PKP.

Stacja ecoMOTO to autorski projekt spółek Grupy PKP. Każda posiada dwa gniazda ładowania o mocy 22 kW oraz system zabezpieczeń, który uniemożliwia odłączenie kabla przez nieupoważnioną osobę. ecoMOTO jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Do jej uruchomienia nie trzeba rejestrować się w żadnym systemie ani posiadać specjalnej karty. Co więcej, początkowo korzystanie ze stacji jest bezpłatne. Po zakończeniu okresu promocyjnego za usługę będzie można wygodnie zapłacić za pomocą karty płatniczej. Miejsca postojowe, na których można postawić samochód do ładowania, są pomalowane na zielono i oznaczone poziomym piktogramem - pisze Krzysztof Mamiński.

Wsłuchujemy się w głosy pasażerów

Kolejarze z Grupy PKP są otwarci także na sugestie samych pasażerów. Dzięki różnym inicjatywom obecni i przyszli klienci kolei mogą sami proponować rozwiązania pozwalające usprawniać podróżowanie pociągami, korzystanie z dworców itp. (…) Innowacje są bardzo ważnym elementem pozwalającym realizować na kolei ideę zrównoważonego transportu. Inwestycje spółek z Grupy mają na celu wdrażanie rozwiązań pozwalających zaoszczędzić energię (budownictwo, konstrukcja pojazdów kolejowych), a także zmniejszać emisję zanieczyszczeń oraz hałasu podsumowuje prezes PKP.

