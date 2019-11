PKO BP automatyzuje sprzedaż funduszy inwestycyjnych

PKO Bank Polski wprowadził na rynek innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego wykorzystującą pełną automatyzację procesów zakupowych w kanałach zdalnych, podał bank. Inwestomat dostępny jest dla osób korzystających z serwisu transakcyjnego iPKO.

Naszą cyfrową rewolucją w oferowaniu funduszy rozpoczynamy proces demokratyzacji doradztwa inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że usługa będąca do niedawna dostępna wąskiemu gronu zamożnych klientów staje się w PKO Banku Polskim dostępna dla każdego, kto korzysta z iPKO powiedział dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim Szymon Wałach, cytowany w komunikacie.

Mimo zaawansowania technologicznego Inwestomat wyróżnia intuicyjność obsługi i prostota w komunikowaniu się z klientem, pomaga też zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Wskazuje, jak wybrać odpowiednie fundusze, które mogą pomóc osiągnąć klientom wybrany cel. Propozycja uwzględnia poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji. Korzystając z Inwestomatu można inwestować już od 100 zł, podano również.

„Inwestomat powstał w efekcie licznych rozmów z klientami. Staraliśmy się poznać ich oczekiwania i obawy związane z inwestowaniem oraz dowiedzieć się, co mogłoby im pomóc poruszać się w świecie inwestycji. Wyniki badań pokazują, że klienci nie przychodzą do banku ‘kupować produkty finansowe’, tylko realizować swoje cele życiowe. Otoczenie regulacyjne (głównie MiFID) i rynkowe (silna presja na marże) wymuszają rewizję dotychczasowych modeli dystrybucji funduszy. Równolegle szybko postępują zmiany zachowania klientów, którzy oczekują pełnego dostępu do informacji o swoich produktach. Stąd koncentracja na udrożnieniu i rozwoju funkcji dostępnych w kanałach zdalnych” - powiedziała dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Paulina Muskała.

Kolejne etapy cyfrowej rewolucji w funduszach inwestycyjnych zakładają pełną ofertę inwestycyjną w bankowości mobilnej IKO oraz hybrydowy model dystrybucji produktów w oparciu o doradztwo inwestycyjne - oddział i kanały zdalne, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

ISBnews, DS