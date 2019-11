Wymiana ognia na ulicach USA trwa

Cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w niedzielę tuż przed godz. 20 (w poniedziałek rano czasu polskiego) podczas przyjęcia w mieście Fresno w Kalifornii - poinformowała policja.

Porucznik Bill Dooley z lokalnej policji powiedział, że trwają poszukiwania podejrzanych, którzy zakradli się na podwórko i otworzyli ogień do ludzi, którzy zebrali się tam, by obejrzeć wspólnie mecz futbolu amerykańskiego. Na przyjęciu było co najmniej 35 osób, gdy doszło do strzelaniny.

Trzy osoby zmarły na miejscu, a jedna w szpitalu; stan rannych jest stabilny. Ofiary to mężczyźni w wieku od 25 do 35 lat - poinformowała lokalna prasa.

Śledczy odmówili odpowiedzi na pytania, jaką bronią posłużyli się napastnicy oraz jakie mogły być ich motywy - podają lokalne media.

Wcześniej tego samego dnia we Fresno został zastrzelony młody mężczyzna. Policja nie poinformowała, czy te dwa ataki mogą być ze sobą powiązane.

PAP/ as/