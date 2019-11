KNF: uwaga na inwestycje w condohotele

W poniedziałek wystartował drugi etap społecznej kampanii informacyjnej „Oczarowani”, mającej na celu zwrócenie uwagi na ryzyka związane z inwestowaniem w zakup condohoteli i aparthoteli - podali organizatorzy: KNF, UOKiK i MIiR.

Kampania o nazwie „Oczarowani” została przygotowana wspólnie przez: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Wedle organizatorów inwestowanie w condohotele i aparthotele, czyli głównie apartamenty, pokoje na wynajem krótkoterminowy, oferowane jest coraz intensywniej i z wykorzystaniem różnorodnych form komunikacji. „Komunikaty marketingowe, które promują inwestycje w condohotele/aparthotele, często zawierają informacje o bezpieczeństwie lokaty oraz gwarancji osiągnięcia 7 czy nawet 10 procent zysków w skali roku przez kilka, a nawet w perspektywie 10 lat’ - napisano w komunikacie.

We wrześniowym komunikacie UKNF zauwazył, że zakup tego typu nieruchomości lub praw majątkowych z nimi związanych może mieć charakter inwestycyjny, jednak nie dochodzi do niego na rynku podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza, to że „firmy realizujące projekty budowlane i oferujące lokowanie oszczędności w te projekty nie są zazwyczaj nadzorowane przez KNF. Dotyczy to również przekazywanych przez nie informacji w formie m.in. ulotek, nadsyłanych maili czy reklam umieszczanych w mediach internetowych - w tym ich wiarygodności i rzetelności” - podkreślił Urząd.

W ramach akcji stworzono stronę internetową oczarowani.pl, na której umieszczono katalog najistotniejszych wytycznych, które pomogą nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu uzyskać większą wiedzę o czynnikach, które należy wziąć pod uwagę w planowanej inwestycji.

„Strona internetowa oczarowani.pl zawiera bazę wskazówek i pytań, na które należy znaleźć odpowiedź przed finalizacją zakupu w sferze tzw. condohoteli/aparthoteli. Ich syntetyczny wyciąg przygotowano w formie jednego pliku” - czytamy w komunikacie organizatorów.

Kampanii towarzyszą telewizyjne i radiowe spoty informacyjne, które od poniedziałku prezentowane będą w Telewizji Polskiej, na antenie Polsatu, w Polskim Radiu, RMF oraz Radiu Zet. Kampania jest również obecna w mediach społecznościowych na profilach podmiotów zaangażowanych w kampanię informacyjną „Oczarowani”.

