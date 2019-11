Aktualizacja. Morawiecki: Przyszłość to nowoczesne państwo dobrobytu

Szef rządu przedstawi plany nowo powołanego rządu na najbliższe cztery lata. Po wygłoszeniu expose dojdzie do debaty. Głos zabiorą przedstawi ciele wszystkich klubów.

W pierwszych słowach swojego wystąpienia premier odniósł się do wyników wyborów.

Polakom wraca wiara w sens polityki - powiedział Mateusz Morawiecki. Dziś Polska staje przed olbrzymim wyzwaniem i dziejową szansą. W obliczu globalnych wyzwań liczę na to, że nasze wysiłki nie będą wypadkową, ale sumą celów i ambicji wszystkich ugrupowań.

Premier pytał, jaką pozycję Polska zajmie w świecie współczesnym.

Polityka jest obietnicą lepszej przyszłości. Jeszcze nie wiemy, jak świat będzie wyglądał za 5, 10 lat, ale wiemy, że Polska staje przed dziejowym wyzwaniem i szansą. Od naszych decyzji zależy czy Polska znajdzie się wśród państw, które będą kształtować nowy porządek. W obliczu globalnych wyzwań liczę na szeroką współpracę w interesie Polski wszystkich sił politycznych. Dla Polski, dla rozwoju, w imię normalności!

— podkreślał Morawiecki.

Nasz cel to polskie państwo dobrobytu. (…) Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną jak my. (…) Przez 30 lat wiele się udało zrobić, pokonać wiele bolączek III RP

esteśmy Polakami i trzeba nam mieć obowiązki polskie? Potrzebujemy odważnej wizji Polski. Musimy budować naszą pozycję w sieci globalnych gospodarek. (…) Musimy też unikać pułapek. To rola państwa, by przywracać normalność. (…)

Szef rządu zwrócił uwagę na anomalie i przeszkody, jak karuzele VAT-owskie.

Przebiliśmy rozwojowy szklany sufit! (…) Naszym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. To marzenie milionów Polaków! Jeżeli będziemy konsekwentnie modernizowali nasz kraj, szukali porozumienia ponad podziałami to przed nami najlepszy czas dla Polski. Już teraz udaje nam się skutecznie walczyć z nierównościami, z którymi zmaga się cały Zachód

— przemawiał premier.

Wielu z nas ma w biografii Solidarność. Ale dla nas Solidarność to nie historia, ale cel rządzenia, kamień węgielny naszej polityki (…). Rozwój musi być sprawiedliwy

— dodał, przypominając o dokonaniach rządów PiS jak 13 emerytura i program 500+.

Ostatnie lata do dobry czas dla Polski. Bank Światowy docenia nową politykę, MFW przesuwa nas w górę, niemiecka prasa zwraca uwagę na cud gospodarczy, a agencje utrzymują stabilne ratingi. (…) Ostatnie lata to także przełom w innowacjach