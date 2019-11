E-papierosy też z wyższą akcyzą?

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem rządowego projektu ustawy zmian w akcyzie, który zakłada 10 proc. wzrost podatku na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Komisja wpisała do projektu stawkę akcyzy na płyn do e-papierosów.

Komisja rozpatrzyła w środę rządowy projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zdecydowała o skierowaniu go dalszych prac. Za jego przyjęciem głosowało 26 posłów, 13 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

W toku prac zaakceptowano poprawkę Piotra Polaka z PiS wpisującą do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. Zgodnie z nią wyniesie ona 0,55 zł za każdy mililitr płynu. Zdaniem wnioskodawcy przyjęcie tej poprawki powinno skutkować dodatkowymi wpływami do budżetu w wysokości 7,5 mln zł w skali roku.

Biorąc pod uwagę termin wejścia w życie przepisów dotyczących efektywnej stawki akcyzy od płynów do papierosów elektronicznych (do 30 czerwca 2020 r. obowiązuje stawka zerowa) skutek ten w roku 2020 wyniesie ok. 3,2 mln zł czytamy w uzasadnieniu do poprawki.

Wiceminister finansów Leszek Skiba argumentował, że celem podwyżki jest pokrycie rosnących wydatków budżetowych na zdrowie. Przekonywał, że projekt podwyżki akcyzy to efekt poszukiwania równowagi między ceną alkoholu a wynikającą z podwyżki możliwością rozwoju szarej strefy. Minister zwracał uwagę na skuteczną walkę służb z nielegalnym obrotem produktami objętymi akcyzą. Jako przykład przytoczył dane mówiące o spadku sprzedaży papierosów z nielegalnego źródła: z 20 proc. w 2016 r. do 9,6 proc. w ostatnim roku.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w MF Maria Rutka przekonywała, że podwyżka jest tak skonstruowana, że oba składniki akcyzy na wyroby tytoniowe: kwotowy i proporcjonalny rosną w taki sposób, żeby wyważyć wzrost we wszystkich segmentach cenowych.

Janusz Cichoń (KO) powiedział, że do powstrzymania wzrostu spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych nie wystarczy podwyżka akcyzy, a inne działania przeciwdziałające są niewystarczające.

A podwyżka to rozrost szarej strefy i spadek zatrudnienia” - dodał. Jego zdaniem wzrost akcyzy premiuje najtańsze wyroby, co może skłonić producentów do rozpoczęcia wojny cenowej.

Krzysztof Paszyk z PSL-Kukiz‘15 tłumaczył, że obecny projekt nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak mówił, mimo że nikt nie kwestionuje prawa resortu finansów do projektowania podwyżek, to powinny one być powiązane z planowaną polityką budżetową, z zachowaniem m.in. zasad konsultacji społecznych.

Na brak konsultacji wokół rządowego projektu zwróciła uwagę wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska (PO). Dodała, że Ministerstwo Finansów nie przedstawiło szczegółów wpływu regulacji na rynek, ani tego, jak środki z podwyżki zostaną przekazane na cele zdrowotne.

Projekt przewiduje 10-proc. wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Dzięki zmianie w 2020 r. budżet ma zyskać dodatkowe ok. 1,7 mld zł. „Oczekiwany skutek budżetowy obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich” - napisano w Ocenie Skutków Realizacji projektu.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że podwyższenie stawki na alkohol etylowy może oznaczać wzrost ceny półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc. o ok. 1,14 zł (z VAT-em ok. 1,4 zł). Zmiana akcyzy na piwo może spowodować podniesienie ceny półlitrowej puszki tego napoju (o ekstrakcie 12 st. Plato) o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł).

Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł)

Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

(PAP), DS