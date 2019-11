UOKiK: Super okazje oznaczają wiele pułapek

Średnio podczas promocji, wyprzedaży czy super okazji notujemy około 10 proc. nieprawidłowości, to nie konsument łowi okazje, ale raczej wpada w sidła tych co je organizują - wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości dotyczą głównie obowiązku informacyjnego.

Z naszego doświadczenia wynika, że tzw. super okazje oznaczają zazwyczaj dla konsumentów wiele haczyków i pułapek, bo to nie konsument łowi okazje, ale raczej wpada w sidła tych co je organizują - powiedziała PAP rzecznik prasowa UOKiK Małgorzat Cieloch.

Dodała, że średnio podczas promocji, różnego rodzaju wyprzedaży czy super okazji notujemy około 10 proc. nieprawidłowości. „Dotyczą one głównie obowiązku informacyjnego” - wyjaśniła.

Według rzeczniczki, konsument nie do końca wie, jaki asortyment jest sprzedawany okazyjnie, problemem często bywa również termin obowiązywania super oferty.

Najdotkliwszą uciążliwością dla kupujących są oczywiście błędnie podane ceny, czyli brak jasnej informacji, o ile taniej kupujemy.

Sporadycznie zdarzają się informacje wprowadzające w błąd, co do naszych praw. Na przykład wiele lat temu królowały informacje, że kupując coś taniej mamy np. ograniczone prawo do reklamacji. Stwierdzenie jest nieprawdą, na szczęście spotykamy się z takimi przypadkami sporadycznie.