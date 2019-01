Potężne koszty Shutdown

Z czym Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej, wyjdzie jutro do mediów? Stopy procentowe pewno się nie zmienią, jednak czas na modyfikację polityki Fed nieubłaganie nadchodzi.

Rezerwa Federalna staje się coraz bardziej gołębia, co zapewne znajdzie wyraz zarówno w jutrzejszym komunikacie po posiedeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), jak i podczas spotkania Powella z mediami. Mało kto oczekuje przełomu, jednak pozostawienie polityki monetarnej takiej jaka jest, będzie już sporą zmianą. Bojowy nastrój Fed, wyrażający się w podwyżkach stóp, prysł na początku tego roku, kiedy Powell zapowiedział zmiany w polityce „luzowania ilościowego” (Quantitative Easing – QE), prowadzącego do obniżenia kosztów kredytu.

Ciekawe, jak Fed będzie jutro tłumaczył modyfikacje swojej strategii. Ma to o tyle duże znaczenie, że pozwoli rynkom poszukać odpowiedzi na pytanie jak bardzo głębokie, i długofalowe, mogą być zmiany, co dla kursu dolara, i dla notowań akcji, ma kolosalne znaczenie.

Ciekawe również, jak Rezerwa Federalna oceni stan amerykańskiej gospodarki. Zapisy dotyczące tej kwestii powinny znaleźć się w komunikacie, publikowanym na pół godziny przed konferencją Powella.

Obraz wcale nie musi być różowy, zwłaszcza, gdy amerykańscy bankierzy centralni wezmą pod lupę to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni: trwający ciągle spór z Chinami, a także najdłuższe w historii wyłączenie rządu (Shutdown), które zakończyło się zaledwie kilka dni temu, i to na razie tylko na chwilę. Kolejna runda negocjacji handlowych z Chinami, która rozpocznie się w środę, raczej nie przyniesie przełomu, zwłaszcza, że będzie toczyła się w cieniu coraz ostrzejszego konfliktu z Huawei. Według Bank of America Merrill Lynch, przedłużające się napięcie na linii Waszyngton – Pekin obniży wzrost amerykańskiego PKB z 2,7 proc. do 2,5 proc. A Shutdown? Koszty finansowe nie są może zbyt duże (Congressional Budget Office szacuje je na około 11 mld dol.), jednak skutki dezorganizacji systemu państwa mogą sięgać bardzo głęboko. Cytowany przez MarketWatch główny strateg w Morgan Stanley, Mike Wilson, uważa, że gospodarka, która od kilku lat zapewniała pozytywne tło dla akcji, może nigdy nie odzyskać pełnej sprawności po częściowym zamknięciu rządu. - Wątpimy, aby ponowne otwarcie rządu przez trzy tygodnie doprowadziło do pełnego ożywienia działalności gospodarczej, która została utracona lub zniesiona. Niektóre rzeczy prawdopodobnie nie mogą zostać zrekompensowane, nawet jeśli tymczasowe ponowne otwarcie stanie się trwałe – napisał Wilson w komunikacie do inwestorów. Ameryka będzie bardzo długo leczyć rany po Shutdown.