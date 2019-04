Świetny czas na zmianę pracy

Liczba internetowych ogłoszeń o pracę bije kolejne rekordy, czego przykładem są opublikowane wyniki lidera tego rynku, czyli portalu pracuj.pl. Firmy zamieściły tam w pierwszym kwartale tego roku ponad 152 tysiące ogłoszeń, co przekłada się na wzrost sięgający 4 proc. rok do roku.

Co prawda tempo tego wzrostu było niższe niż przed rokiem, kiedy to wynosiło 6,2 proc., ale czy to oznacza, że firmy właśnie zaczynają ostrożniej podchodzić do zatrudniania pracowników, o czym już można przeczytać w niektórych analizach?

Na pewno zawsze warto uważnie obserwować zmiany, jednak w opinii Rafała Nachyna, dyrektora zarządzającego portalem pracuj.pl te przypuszczenia, przynajmniej na razie, nie znajdują uzasadniania.

Ciekawie wyglądają również obawy pracowników (a raczej ich brak) na temat utraty pracy – aż 2/3 spośród zatrudnionych nie boi się, że straci pracę – wynika z „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Gdyby jednak znaleźli się w takiej sytuacji – odsetek osób, które oczekują, że znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie wzrósł w I kw. tego roku do 90 proc. w porównaniu do 83 proc. rok temu. Natomiast odsetek osób spodziewających się, że znajdzie pracę tak samo dobrą lub lepszą od obecnej wzrósł do 71 proc. wobec 67 proc. rok temu.

Ofert nie brakuje także w prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Centralnej Bazie Ofert Pracy – widnieje tam informacja o 77 961 wolnych miejscach pracy i każdego dnia pojawiają się nowe propozycje od pracodawców.

Dane o bezrobociu także są zdecydowanie pozytywne. Według Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia osiągnęła w marcu poziom 5,9 proc. Co prawda, w poszczególnych województwach mocno się wahała (od 3,2 do 10,4 proc.), ale liczba bezrobotnych spadła w marcu poniżej miliona - w całej Polsce było 985 991 bezrobotnych.

Kto więc zastanawia się nad zmianą pracy ma teraz prostszy wybór, bo tzw. rynek pracownika jeszcze się nie kończy. A jeśli zmiana pracodawcy na razie nie wchodzi w grę, to zawsze warto zgłosić się do szefa po podwyżkę i tym samym znaleźć się, według raportu Work Service w grupie 62 proc. pracowników, oczekujących w najbliższych miesiącach zwiększenia zarobków.