Firmo i ty pochwal się PPK

Słabo jeszcze przebija się do świadomości pracodawców fakt, że Pracownicze Plany Kapitałowe to nie wyłącznie zobowiązania wobec pracowników i obowiązki administracyjne, ale również cały pakiet korzyści wizerunkowych. Warto je szybko dostrzec i sensownie spożytkować.

Największą korzyścią z PPK dla pracowników jest to, że do oszczędności przez niego odłożonych niemal drugie tyle doda pracodawca i państwo. Dla przypomnienia mechanizm PPK przewiduje, że podstawowe wpłaty z wynagrodzenia pracownika wyniosą 2 proc. zarobków brutto (albo pół proc., u osób najmniej zarabiających). Do tych kwot półtora proc. dołoży firma oraz rocznie z Funduszu Pracy będzie jeszcze dochodziło 240 zł. Dodatkowo z tego samego źródła jest też jednorazowa wpłata na początek oszczędzania – w wysokości 250 zł.

1 lipca ruszyły z PPK w stosunku do wielkich firm (250 pracowników i więcej), które można przypuszczać są najlepiej przygotowane do wdrażania programu długoterminowego oszczędzania przez pracowników. Takich firm jest w Polsce ok. czterech tysięcy. Teraz co pół roku czeka to kolejne mniejsze przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.

Na razie silniej wybrzmiewają obawy pracodawców, a nie korzyści jakie mogą odnieść z obowiązku prowadzenia PPK. A warto je dostrzec – o czym mówiła w Telewizji wPolsce, w programie Wywiad Gospodarczy – Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

Pracodawca jest postrzegany przez pracownika jako instytucja odpowiedzialna społecznie – jako firma, która dba o to, by pracownicy mogli skorzystać z takich rozwiązań, które wzmocnią zasoby finansowe na przyszłość. A jeżeli firma wspiera te działania i uczestniczy w tym procesie, to pracownicy bardzo chętnie pozostają w takich organizacjach. Rekomendują też swoim znajomym, że to jest organizacja, w której warto pracować. Z tego powodu, że odpowiada na zapotrzebowanie pracowników, a co chyba najważniejsze - w sytuacji, gdy pracownicy mają poczucie, że są gromadzone ich zasoby, zupełnie inaczej pracują. Poświęcają, czas pracy u jednego pracodawcy a nie szukają innych możliwości zarobkowania i dodatkowych źródeł dochodu – komentowała na antenie.

Pewne jest, że młodzi pracownicy, a to do nich w głównej mierze dedykowane są Pracownicze Plany Kapitałowe gruntownie sprawdzają i oceniają dziś firmy, w których zamierzają pracować. To, czy pracodawca ma dobrą opinie na rynku jest dla nich jednym z podstawowych kryteriów wyboru.

Z punktu widzenia finansowych profitów dla firm ważne jest oczywiście, że wpłaty do PPK pracodawcy będą wliczali do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto od ich wpłat nie będą naliczane składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe.