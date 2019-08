PFN i Extra Credits o PW WIDEO

YouTubowy kanał Extra Credits jest niezwykle popularny wśród ludzi młodych a także miłośników gier wideo. Wczoraj, przy okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego Extra Credits przygotował filmik o tym bohaterskim zrywie. Co ważne film powstał dzięki współpracy z Polską Fundacją Narodową.

Extra Credits prezentuje w bardzo przystępny sposób dzieje Powstania Warszawskiego. Można go obejrzeć poniżej:

Co ważne filmik nie jest pobieżny, nie unika prezentacji skomplikowanych niuansów, odnosi się do spraw trudnych do pojęcia dla zachodniego odbiorcy.

Warto w tym miejscu wskazać na pozytywną rolę PFN. Fundacja słusznie pojęła, iż by kształtować prawdziwą wizję dziejów naszego kraju za granicą należy kierować przekaz do ludzi młodych - bo to oni za kilka-kilkanaście lat staną się elitami swoich państw i mogą sprawić, iż prawda historyczna i wiedza o trudnej historii naszej Ojczyzny w końcu zwyciężą nad kłamstwami i szkodliwymi przeinaczeniami.