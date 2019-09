KRYNICA: Darmowy Internet na koszt państwa

Technologie tanieją, tanieje też transmisja danych. Czy internet będzie kiedyś za darmo? Jeśli tak, to kiedy. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad tym

To nie jest tak, że będzie całkowicie za darmo, ale pracujemy nad takimi projektami, żeby internet był za darmo w określonych sytuacjach – powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji, w rozmowie Anną Grabowską podczas tegorocznego forum w Krynicy. – W tym tygodniu ogłosiliśmy konkurs na budowę publicznych tzw. hotspotów, czyli publicznych punktów dostępu do internetu. Startuje nabór dla gmin po to, żeby mogły sobie zbudować publiczne punkty dostępowe, przynajmniej 10 w każdej gminie. Ale myślimy też nad takimi rozwiązaniami, które nazwaliśmy „Internet dla każdego”. Tam, gdzie to możliwe, gdzie już jest transmisja danych, chcemy, by był taki podstawowy pakiet danych, który udostępniany obywatelom będzie za darmo. Będziemy to organizowali w porozumieniu z operatorami telekomunikacyjnymi.

A co z tzw. białymi plamami – miejscami, w których brak jest sygnału telekomunikacyjnego, a więc i internetu?

My dzisiaj realizujemy największy program budowy sieci szerokopasmowej w Europie. Program wart 6,5 mld zł. 4 mld zł dofinansowania otrzymują operatorzy telekomunikacyjni po to, żeby przyłączyć do sieci ponad 2 mln gospodarstw domowych i wszystkie szkoły. To etap pierwszy. Kolejny etap to przyłączenie do sieci wszystkich budynków mieszkalnych do sieci.

Wczoraj podpisano umowę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie 5G. Czy potrzebujemy takiego porozumienia z tak silnym partnerem, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci?

Jeśli spojrzymy na to jak bardzo w jak niedalekiej przyszłości będziemy uzależnieni od transmisji danych, a tym wehikułem do transmisji danych będzie sieć 5G, w związku z tym ona musi być bezpieczna. Dyskusje na temat tego bezpieczeństwa są kluczowe i wieloaspektowe. Stąd to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi - ocenił minsiter Zagórski.

Czy Polskę musi być stać na 5G?

Nie ma dyskusji, czy nas na to stać. Pytanie jak szybko to zrobimy. – ocenił minister Zagórski. - Jeśli chcemy, żeby gospodarka była nowoczesna, jeżeli chcemy się rozwijać jako nowoczesna gospodarka, to musimy myśleć o przemyśle 4.0, musimy myśleć o gospodarce bazującej na przetwarzaniu danych, a przetwarzanie danych, to technologia ich transmisji, a to jest 5G, absolutna konieczność – podkreślił.

