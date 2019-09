KRYNICA: Czy Huawei ma ciągle szansę na 5G w Polsce?

Gość: Ryszard Hordynski, dyrektor strategii komunikacji Huawei Polska

Czy po umowie polsko-amerykańskie w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G Huawei ma jeszcze szansę na budowę sieci?

Jak to ma szansę? Huawei jest liderem w budowie sieci 5G. Budowanie 5G bez Huawei’a, to jakby budowanie samochodu bez kółek, albo obiad bez jedzenia. Nie jesteśmy jedyni, ale jesteśmy niekwestionowanym liderem. Mamy najwięcej anten wysłanych do klientów, mamy najwięcej podpisanych kontraktów, mamy najwięcej patentów w tym zakresie, więc to jest niekwestionowane - ocenił Ryszard Hordyński, dyrektor strategii komunikacji w Huawei Polska w rozmowie z Markiem Siudajem.