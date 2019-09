KRYNICA Obajtek: Napędzamy się wzajemnie

Czy patriotyzm gospodarczy jest ważny? Na stacjach Orlenu coraz więcej sprzedaje się polskich produktów - to już 85 proc. oferty. Jakie korzyści ma z tego koncern?

To nie tylko korzyść dla koncernu. Orlen jest polskim czempionem, ma bardzo duży wpływ na gospodarkę. Z jednej strony, jeśli my korzystamy z polskiej gospodarki, to za jakiś czas nam się to zwraca – ocenił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – Jesteśmy również beneficjentem polskiego wzrostu gospodarczego. Dlatego jeśli polscy producenci mają możliwość sprzedawać w polskim koncernie, to wtedy inwestują pieniądze, zaciągają kredyty, kupują nowe maszyny, rozbudowują się, bo w biznesie przede wszystkim liczy się to, by mieć jak największy udział w rodzimym rynku. My, jako Orlen, musimy dbać o polskie firmy, ponieważ my się nawzajem napędzamy – dodał.