WYWIAD GOSPODARCZY Wielkie pieniądze w e-sporcie! WIDEO

Pieniądze zmieniły bieg i płyną w kierunku e-sportu. Wg ESL Polska, wartość polskiej branży e-sportowej szacuje się na poziomie 50 mln złotych. Rynek e-sportu rośnie w skokowym, dwucyfrowym tempie – średnio o 38 proc. rok do roku. W tym roku globalna wartość rynku esportowego po raz pierwszy w historii przekroczy próg miliarda dolarów. Do 2022 roku może być wart nawet 3,2 mld dolarów (źródło: Newzoo & Global Esports Market Report 2018). Ciekawym przykładem jest Mercedes, który wycofał budżet ze sponsorowania niemieckiej reprezentacji w piłce i przeniósł go do sponsorowania drużyny e-sportowej

W Polsce też coraz więcej firm inwestuje w e-sport, bo coraz więcej firm widzi coraz większy potencjał w branży e-sportowej - mówi Adrian Kostrzębski, dyrektor ds. rozwoju regionu w firmie ESL, największej na świecie firmie e-sportowej, który był gościem Maksymiliana Wysockiego w czwartkowym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl.

Jak zaznaczył M. Wysocki, e-sport łamie stereotypy, choćby te dotyczące płci - śliczne dziewczyny się strzelają, a młodzi mężczyźni na trybunach wiwatują. E-sport łamie wszelkie stereotypy, zarówno te o graczach płci męskiej, jak i żeńskiej.

Liczba kobiet grających w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie. To nas bardzo cieszy. To też nie zawsze jest łatwe, bo są tacy, którzy zastanawiają się, dlaczego kobieta gra w Counter Strike’a, ale one udowadniają swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem, że to nie ma znaczenia jakiej jesteś płci - podkreślił Kostrzębski.

Globalnie, publiczność e-sportowa rośnie z roku na rok średnio o 15,2 proc. Branża e-sportowa ma obecnie 380 milionów osób stałych widzów na świecie. W Polsce to 1 mln stałych widzów, a 6 mln włączając widzów okazjonalnych. To nadal znacznie mniej niż „M jak Miłość” (ok. 5 mln stałych widzów), ale i tak już jest nieźle.

Czy jest to sposób na zrobienie kariery? Może nie dla kogoś, kto rzuca prace w korpo i zamiast jechać w Bieszczady, zostanie esportowcem, ale taka kariera jest możliwa. Jak zaznacza gość wywiadu, należy liczyć się z tym jednak, że statystycznie może to się udać jednej na sto osób w wieku szkolnym, więc nie ma sensu stawiać tu wszystkiego na jedną szalę.

ESL Mistrzostwa Polski 2018, oglądało łącznie 3,2 mln widzów na 3 kanałach: Twitchu, Facebooku i YouTube. Niedługo edycja tegoroczna. Czego możemy się spodziewać?

