Kroplówka odłączona

Wczorajsza sesja w USA mogła naprawdę rozgrzać obóz byków, wzrosty przekraczały już dwa procent, ale wyrok 3 lat więzienia dla byłego prawnika Donalda Trumpa, Michaela Cohena, poważnie ostudził nastroje. Ostatecznie S&P500 zamknęło się o około pół procent wyżej, +0,9% zyskał NASDAQ. W Azji nastroje były jednoznacznie pozytywne drugi dzień z rzędu, Hang Seng pozwolił zarobić +1,3%, a Nikkei +1,0%.

W Europie większość rynków wzięła chwilę oddechu po wczorajszych wzrostach, a neutralne otwarcie nie było zaskoczeniem z uwagi na dzisiejsze posiedzenie EBC, które nakazywało zachować ostrożność. Jeżeli jest jednak ktoś, kto potrafi ogłosić koniec QE, a jednocześnie brzmieć tak gołębio, jak tylko się da, jest to Mario Draghi. Jego komentarze o tym, że sytuacja jest stabilna, ale bilans ryzyk przesuwa się w dół oraz przedstawione prognozy wzrostu i inflacji na lata 2019-2020 sprawiły, że europejska waluta zaczęła się osuwać, a giełdy rozpoczęły ruch w górę. EBC zakłada, że wzrost PKB osłabnie do 1,7% w ciągu dwóch najbliższych lat, a rewizja HICP w 2019 r. o 0,1pp wystarcza, by wizja podwyżek w 4Q2019 stawała się coraz bardziej wątpliwa.

Włoski rząd osiągnął porozumienie z Komisją Europejską w sprawie przyszłorocznego deficytu. Ostatecznie ma on wynieść 2,04%, co jest sukcesem strony unijnej. Rentowności włoskich obligacji 10-letnich spadły do okolic 2,9%, a giełda jest, obok hiszpańskiej, najsilniejszą w strefie euro.

Theresa May zdołała utrzymać się na stanowisku po wczorajszym głosowaniu, ale przewaga głosów za jej pozostaniem sugeruje, że jej pozycja jest już bardzo słaba – spekuluje się, że zakończenie sprawy Brexitu ma być także momentem, gdy brytyjska premier złoży dymisję. Realnie można więc zakładać, że nie powinno to nastąpić później niż na początku lutego.

WIG20 zyskał na zamknięciu +1,6%, mWIG40 +2,1%, a sWIG80 +0,4%. Poniedziałkowe spadki coraz bardziej wyglądają na wypadek przy pracy, podobnie jak niedawna jednodniowa wyprzedaż akcji banków na fali afery KNF. Olbrzymi chaos informacyjny w sprawie przyszłorocznych cen prądu nie przeszkadzał dziś sektorowi energetycznemu, który odrobił część strat z ostatnich dni i był silniejszy niż szeroki rynek. Najwyższą dodatnią kontrybucję do WIG20 ponownie wniósł Orlen (+2,3%). Niezwykle optymistycznie nastraja także kondycja mWIG40, który coraz częściej zachowuje się lepiej niż główny indeks przy coraz wyższych obrotach. Powody do radości dawała dziś cała czołówka, zarówno banki, jak i Amrest, Kęty, czy Asseco. Uwagę przykuwał z powodu wolumenu transakcji Kruk, który wygenerował dziś ponad 30% całego obrotu mWIG-u, w dodatku kończąc dzień na plusach. W naturalny sposób rodzi to pytanie, czy likwidacja nawisu podażowego nie przyniesie podobnego efektu obserwowany ostatnio na Play.

Kamil Cisowski Dom Inwestycyjny Xelion