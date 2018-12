Rynek widzi gołębi Fed

Dzisiaj najważniejsze wydarzenie ostatnich tygodni oraz jednocześnie ostatnie tak ważne w tym roku. Fed przedstawi swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych. Obecnie nie liczy się w zasadzie sama decyzja, a to czego Fed będzie spodziewał się w przyszłości. Rynek już ocenił prawdopodobne zachowanie Fed wskazując, że będzie to raczej gołębie przysposobienie. Czy powinniśmy być jednak tacy pewni? Kiedy wszyscy wskazują na jeden rezultat, czy rynek nie zareaguje wtedy zupełnie odwrotnie?

Fed po raz ostatni podejmuje decyzję o wysokości stóp procentowych. Jesteśmy już po 3 podwyżkach w tym roku, jednak ze względu na wysoką inflację i świetne warunki gospodarcze wspierane przez politykę fiskalną, Fed zdecydował się na komunikację dodatkowej podwyżki. Niemniej w międzyczasie doszło do dosyć wyraźnego spowolnienia gospodarczego, wybuchu kolejnych ognisk geopolitycznych oraz coraz bardziej zamglonej przyszłości. Stany Zjednoczone pozostają jednak silne przy tym wszystkim, publikując mocne dane makroekonomiczne dotyczące rynku nieruchomości, sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej. Wobec tego czwarta podwyżka w tym roku jest niemal w 100 proc. pewna. Niemniej w przypadku przyszłego roku już nic nie jest takie pewne. Po pierwsze rynek widzi tylko 1 podwyżkę, natomiast poprzednie prognozy Fed wskazywały już na 3 podwyżki stóp procentowych. Warto pamiętać, że w przyszłym roku efekt działań fiskalnych na gospodarkę powinien być słabszy lub nawet zerowy. Wobec tego Stany Zjednoczone prawdopodobnie dołączą do globalnego spowolnienia. Po drugie wciąż mamy do czynienia z relatywnie wysokimi cenami ropy naftowej, które z jednej strony nie doprowadzą do wsparcia gospodarki oraz nie wywołają zwiększonego popytu.

Niemniej rynek praktycznie zdecydował się już na to, co rozgrywać dzisiejszego dnia. Obserwujemy słabego dolara oraz dosyć wyraźxne wzrosty na giełdach. Na Wall Street w przypadku indeksu S&P 500, który znajdował się przy lokalnych dołkach z tego roku obserwujemy aż 1 proc. odbicie. Jak widać minimalny Rajd Św. Mikołaja ma miejsce na rynku. Niemniej i tak powinien być on krótkotrwały, chyba że Fed zdecydowałby się na komunikację jedynie 1 podwyżki w przyszłym roku oraz bardzo ostrożnego podejścia.

Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z bardzo solidnym wzrostem. Indeks WIG20 rośnie na koniec sesji o ponad 1,0 proc. meldując się wyraźnie powyżej 2300 punktów. Dzisiaj tracą w zasadzie tylko banki oraz Eurocash.