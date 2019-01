Powrót niedźwiedzi

Końcówka zeszłego tygodnia przyniosła wyjątkowo dobrą sytuację na światowych rynkach akcji. Nie możemy jednak pozytywnie wypowiedzieć się o trwającym obecnie tygodniu, gdyż czerwień pojawiła się na światowych parkietach. Jednym z powodów takich nastrojów może być powrót obaw dotyczących spowolnienia gospodarczego, a w szczególności w drugiej gospodarce świata, czyli w Chinach.

Dzisiejszego dnia oliwy do ognia dolał Xi Jinping, którego słowa o potrzebie utrzymania stabilności politycznej, zostały odebrane przez rynek w kontekście obaw o dalsze spowolnienie w Państwie Środka. Nie polepszyła również sytuacji informacja o planach amerykańskiego rządu dotyczących złożenia formalnego wniosku do kanadyjskiego rządu o ekstradycję dyrektor finansowej Huawei w związku z zarzutami naruszenia amerykańskich sankcji wobec Iranu. Inwestorzy mogli odebrać tą informację jako kolejny krok w pogłębianiu się napięć pomiędzy tymi dwiema największymi gospodarkami. W rezultacie chiński Shanghai Composite był jednym z najbardziej czerwonych indeksów podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej, notując spadek w wysokości ok. 1,2%.

Azjatyckiemu pesymizmowi wtórowały niezbyt optymistyczne nastroje w Europie, bowiem ważniejsze indeksy na Starym Kontynencie rozpoczęły dzisiejszy handel również pod kreską. Niektóre z nich próbowały odbić się w kolejnych godzinach sesji, jednak nie dały rady wzbić się wyraźnie nad kreskę. Trochę po szesnastej, niemiecki DAX i francuski CAC 40 tracą 0,87%, a brytyjski FTSE 100 notuje stratę wysokości 1,05%. Nie lepiej sytuacja ma się za Oceanem, gdzie niedługo po starcie ważniejsze indeksy znajdują się również wyraźnie pod kreską.

Patrząc na dzisiejszy kalendarz ekonomiczny, warto zwrócić uwagę na trzy pozycje. Pierwszą z nich była sprzedaż detaliczna w polskiej gospodarce za grudzień. Publikacja pokazała wyraźnie słabszy wzrost (tj. 4,7 proc. r/r), wypadając wyraźnie poniżej oczekiwań (tj. 7,7 proc. r/r), a także znacząco poniżej rezultatu w poprzednim miesiącu (tj. 8,2 proc.). Kolejną pozycją był pakiet danych z brytyjskiego rynku pracy. Średnie tygodniowe wynagrodzenia z bonusami w listopadzie wzrosły o 3,4 proc., co jest wynikiem lepszym od oczekiwań. Dodatkowo, stopa bezrobocia w tym samym miesiącu wyniosła 4 proc., pokazując również wynik lepszy od oczekiwań. Idąc dalej, następną ciekawą publikacją na dzisiaj był indeks niemieckiego instytut ZEW, który przebił rynkowe oczekiwania. Nie można jednak zapomnieć, że wciąż porusza się on poniżej zera, co nie nastraja inwestorów optymizmem.

Na Książęcej natomiast stosunkowo lekkie spadki, jeśli chodzi o WIG20. Nie można jednak tego samego powiedzieć o drugiej linii spółek, która notuje dzisiaj wyraźne spadki, a trochę po szesnastej zniżkuje o 1,06 proc.