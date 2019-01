Wyniki Wall Street nie napawają optymizmem

Za nami kolejne publikacje danych makroekonomicznych oraz publikacje raportów finansowych największych spółek z Wall Street. Okazuje się, że IV kwartał faktycznie przyniósł znaczne pogorszenie się nastrojów i zarazem zastanawiające wyniki finansowe. Czy jest to jedynie chwilowy zastój, czy jednak sygnał faktycznego spowolnienia gospodarczego na całym świecie.

Tydzień na giełdach nie zaczyna się zbyt ciekawie. Na większości rynków obserwujemy spadki, choć patrząc z perspektywy całego miesiąca, sytuacja wydaje się być naprawdę dobra. Zewsząd słychać potwierdzenia panującego efektu stycznia. Niemniej powracając do samego dzisiejszego dnia, winnych zaczynamy szukać już w Chinach. Dzisiejsze dane pokazujące zyski przedsiębiorstw pokazały kolejny spadek za miniony miesiąc w ujęciu rocznym. Nie jest to zbyt dobry sygnał, biorąc pod uwagę ostatnie dane pokazujące najwolniejszy wzrost gospodarczy od niemal 20 lat.

Z drugiej strony nieciekawe informacje dobiegają do nas z Wall Street. Przed sesją giełdową swoje wyniki opublikowały dwie ważne firmy. Jedną z nich jest Caterpillar. Cena akcji tej spółki traktowana jest jako wyznacznik trendów w koniunkturze. Dzieje się tak ze względu na to, iż spółka ta zajmuje się produkcją maszyn budowlanych oraz górniczych. W momencie ekspansji gospodarczej popyt na produkty rośnie, natomiast w odwrotnym przypadku oczywiście spada. Akcje spółki tracą chwilę po otwarciu ponad 8% ze względu na spore rozczarowanie zyskami w porównaniu do oczekiwań rynkowych. Spółka obwinia słaby popyt w Chinach, mocnego dolara oraz wzrost kosztów produkcji i transportu. Spółka przewiduje również marginalny wzrost sprzedaży w bieżącym roku. Z kolei Nvidia, producent procesorów traci nawet 16% wobec nowych prognoz dotyczących przychodów w związku z bardzo słabym popytem na procesory graficzne z Chin.

Z drugiej strony tydzień ten może przynieść ciekawe zmiany dla rynku giełdowego. Przede wszystkim w środę i czwartek mają odbywać się rozmowy negocjacyjne pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. W środę również Rezerwa Federalna opublikuje swoją decyzję na temat wysokości stóp procentowych. Nowością w tym temacie jest to, że Fed od początku tego roku po każdym posiedzeniu będzie odbywał konferencję prasową. Wobec tego powinniśmy spodziewać się większej zmienności na rynkach w środowy wieczór.

Podobnie jak na reszcie rynków w Polsce również nie widać pozytywów. WIG20 traci dzisiaj aż 1,3% tuż przed zamknięciem notowań. Tracą dzisiaj spółki surowcowe oraz paliwowe. Z drugiej strony liderem notowań jest Energa.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych, XTB