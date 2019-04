Boeing ciągnie Wall Street w dół

Zeszły tydzień przyniósł wyraźne wzrosty na światowych rynkach. Ożywienie było widać praktycznie od Azji, przed Europę do Stanów Zjednoczonych, ale to właśnie na tym ostatnim największym rynku, główne indeksy znalazły się ponownie blisko historycznych szczytów.

Powodem były dobre nastroje związane z toczącymi się negocjacjami handlowymi między dwoma głównymi gospodarkami na świecie. W tym tygodniu brak również konkretów, a na pierwszy plan wychodzi Boeing z negatywnymi informacjami.

Dzisiejsza sesja na rynkach giełdowych rozpoczęła się spokojnie i w zasadzie dopiero późniejszym popołudniem wraz z rozpoczęciem sesji amerykańskiej zauważalne było odwrócenie trendu z poprzedniego tygodnia. W miniony piątek Biały Dom wydał oświadczenie, że wraz z chińską delegacją udało się poczynić progres w rozmowach w wielu spornych kwestiach, choć w dalszym ciągu pozostaje jeszcze wiele pracy.

Tak naprawdę wciąż brak jest konkretów i rynek żywi się jedynie plotkami lub raportami prasowymi. Według Donalda Trumpa podpisanie porozumienia to kwestia 4 do 6 tygodni, co daje jednak szanse rynkowi na możliwą korektę. Mimo wszystko indeksy w Stanach Zjednoczonych pozostają bardzo wysoko, co może mieć również powiązanie z dobrymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w USA wzrosło za marzec o 196 tys., pomimo mieszanych oczekiwań oraz poprzedniego słabego raportu.

Dodatkowo wzrost płac spowolnił, co nie daje już raczej nadziei na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że powinniśmy mieć do czynienia z dobrym środowiskiem wzrostowym dla amerykańskiego rynku.

Dzisiaj nastroje burzą jednak doniesienia płynące z Boeinga. Dwie katastrofy nowego modelu samolotu Boeing 737 Max doprowadziły do spadku zamówień, co pociągnęło za sobą decyzję spółki o zmniejszeniu produkcji. Jest to jedna z kluczowych firm przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, dlatego taka decyzja może odbić się na danych makroekonomicznych oraz na nastrojach wśród innych spółek. Akcje samolotowego giganta traciły dzisiaj nawet 4,0%.

Tymczasem wśród europejskich indeksów polski rynek wybijał się dzisiaj wyjątkowo pozytywnie. Indeks WIG20 rósł na koniec sesji o ponad 0,3%, co szło w parze z wyraźnymi wzrostami w Rosji. Na innych europejskich indeksach widoczne były dzisiaj jednak spadki. Wśród największych spółek wybijały się dzisiaj Dino oraz CCC, natomiast z drugiej strony tracił Lotos oraz Play.