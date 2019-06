Trump wraca do tematu Chin

Początek tygodnia na światowych rynkach akcji upływa w optymistycznych nastrojach. Informacja o osiągnięciu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, a Meksykiem wspiera wyceny spółek na całym świecie.

Co prawda to czy cła zostaną wprowadzone czy nie zależeć będzie od tego czy meksykański organ ustawodawczy zaakceptuje postanowienia negocjacji. To wydaje się być jednak jedynie formalnością. Ciekawie robi się za to na froncie amerykańsko-chińskim. Już od pewnego czasu nikt chyba nie uważa, że w trakcie szczytu G20 może dojść do jakiegoś przełomu w kwestii wojny handlowej, a brak zaplanowanego spotkania Xi-Trump tylko potwierdzał te przypuszczenia.

Niemniej jednak, po dzisiejszym wywiadzie Donalda Trumpa szczyt G20 ponownie znajdzie się w centrum zainteresowania. Trump powiedział, że ma nadzieję, że do spotkania z Xi dojdzie, a jeśli nie to… od razu nałoży cła na nieoclony jeszcze import z Chin. Czy to oznacza, że w trakcie szczytu dojdzie do spotkania przywódców dwóch mocarstw? Bardzo możliwe. Czy to oznacza, że komunikat po tym spotkaniu będzie “przełomowy”? Raczej nie. Chiny powiedziały jasno, że nie zamierzają negocjować z nożem na gardle, tak więc zobowiązanie do jakichkolwiek ustępstw po tego typu “zaproszeniu” byłoby po prostu oznaką słabości.

Zostawmy jednak na chwilę problemy wielkiego świata i przenieśmy się nad Wisłę, gdzie błyszczy spółka nazywana przez niektórych gwiazdą GPW - CD Projekt. Kurs polskiego producenta gier rośnie dziś o ponad 4% pokonując barierę 220 złotych i wyznaczając nowy historyczny szczyt. W trakcie odbywających się w miniony weekend targów E3 w Los Angeles spółka zaprezentowała więcej szczegółów odnośnie gry Cyberpunk 2077. Data premiery została ustalona na 16 kwietnia 2020 roku.

Ponadto, demo gry zaprezentował na scenie sam Keanu Reeves, co pokazało, że spółka przywiązuje również niemałą wagę do kwestii marketingowych. Czy to się spółce opłaci? Reakcja rynkowa sugeruje, że tak. Jeśli jednak ktoś nie do końca wierzy w nieomylność giełdy to wystarczy wspomnieć, że Cyberpunk 2077 w zaledwie kilka godzin znalazł się na szczycie listy bestsellerów w sklepie Steam.

Niemniej jednak, pozostaje pytanie czy CD Projekt zdoła podtrzymać dobry sentyment wokół gry - premiera dopiero za 10 miesięcy, a brak nowych, przełomowych informacji może sprawić, że inwestorzy, szczególnie o krótkim horyzoncie inwestycyjnym, szybko stracą zainteresowanie spółką.