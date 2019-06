W oczekiwaniu na G20

Na rynku inwestorzy wyczekują szczytu G20, który rozpocznie się już w najbliższy piątek. Tymczasem prezydent D. Trump nakłada kolejne sankcje na Iran, które potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wybuchu otwartego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Największym „wygranym” wciąż pozostaje złoto, które we wtorek notowane było przez moment tuż poniżej granicy 1440 USD za uncję. Wzrost napięć na linii USA-Iran skutecznie przedłuża trwający od poprzedniego tygodnia rajd na cenie „królewskiego kruszcu”. Wprawdzie zysk na poziomie 8% wypracowany w trakcie zaledwie dwóch tygodni zachęca do realizacji zysków, niemniej jednak uważamy, że wybicie kilkuletnich maksimów jest wyraźnym sygnałem do zmiany trendu i zakończenia kilkuletniej konsolidacji. Podczas wtorkowej sesji azjatyckiej przeważał zdecydowanie kolor czerwony. Hang Seng stracił 1,2%, Nikkei 0,4%, natomiast chiński Shanghai Composite 0,9%. Rynki pokładają spore nadzieje w scenariuszu pozytywnego rozstrzygnięcia spotkania Trump-Xi w Osace. Tymczasem w mediach pojawiają się kolejne spekulacje o możliwych sankcjach, które może nałożyć administracja Białego Domu na chińskie banki za rzekomą współpracę z Koreą Północną. Dodatkowo media donoszą o możliwym odsunięciu chińskich firm od przetargów związanych z wdrażaniem technologii 5G na terenie USA. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, atmosfera podczas spotkania G20 może być napięta, a pozytywne rozstrzygnięcie nie powinno być raczej scenariuszem bazowym.

Po dobrej poniedziałkowej sesji, mało sprzyjającemu otoczeniu uległ również WIG20. Polski indeks blue chipów rozpoczął dzień tuż poniżej kreski, jednak kolejne godziny notowań coraz bardziej pogłębiały skalę przeceny, co ostatecznie doprowadziło do spadku o 1,2%.Wśród największych spółek, solidną zniżkę zaliczyły akcje Lotosu, które straciły 4,8%, natomiast po drugiej stronie rynku znalazł się Tauron ze zwyżką o 3,1%. O wiele lepiej wyglądała sytuacja w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 stracił 0,2% a sWIG80 zyskał 0,1%. W momencie zamknięcia sesji w Warszawie, zdecydowana większość parkietów na Starym Kontynencie również świeci na czerwono – niemiecki DAX traci 0,3% a francuski CAC40 0,1%.

Spośród opublikowanych dziś danych makro, warto zwrócić uwagę na czerwcową sprzedaż domów w USA, która znacząco obniżyła się względem poprzedniego miesiąca i znalazła się na poziomie 626 tys. (konsensus 686 tys.). Do tego należy dodać słaby odczyt indeksu Conference Board, który mierzy nastroje wśród amerykańskich konsumentów. W odpowiedzi na gorsze dane, tuż po otwarciu giełdy za oceanem, indeksy S&P500 oraz Nasdaq tracą odpowiednio 0,4% oraz 0,7%.