Czwartkowe odprężenie nastrojów na rynkach

Wczorajsza udana obrona wsparcia utworzonego przez poniedziałkowe minima na S&P500 zdecydowanie wpłynęła na poprawę nastrojów inwestorów w Azji i została dodatkowo wsparta stabilnością juana.

Nikkei zamknęło się wzrostem o 0,4%, Hang Seng o 0,5%, a indyjski Sensex o imponujące 1,7%. Giełda w Bombaju odpracowała tym samym częściowo swoją ogromną słabość w ostatnim czasie, a pretekstem były informacje o zwolnieniu inwestorów zagranicznych z nowego, szeroko krytykowanego podatku. Problemem pozostaje sytuacja w koncernie Tata, zatrudniającym bezpośrednio lub pośrednio miliony Hindusów i przeżywającym bardzo poważne kłopoty z uwagi na zaskakująco silny spadek popytu na auta na lokalnym rynku.

Sesja europejska to spójny, jednorodny obraz spadku awersji do ryzyka, który objawia się wzrostami od 0,8% we Włoszech do 1,7% w Paryżu w momencie pisania komentarza. Korygują się ceny złota, po kilku dniach „tonięcia” bardzo silnie odbiły rentowności amerykańskich 10-latek, które po wzroście o 7pb przekroczyły poziom 1,75%. Analogiczne zjawisko obserwujemy na kontynencie, oprocentowanie włoskich obligacji rośnie dziś aż o 13 pb, a bundy oddaliły się od abstrakcyjnego jeszcze niedawno poziomu -0,6%. W przypadku Półwyspu Apenińskiego nie chodzi niestety tylko o poprawę nastrojów, ale o informacje o tym, że wicepremier M.Salvini, lider najpopularniejszej obecnie Ligi, przekazał premierowi G.Conte listę swoich żądań co do zmian w rządzie, które lepiej odwzorowywałyby aktualną popularność obu tworzących go partii. Na liście osób, które miałyby pożegnać się ze stanowiskiem znalazł się G.Tria, minister finansów. Tygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA (209 tys. vs. konsensus 215 tys.) oddalają na razie obawy o rynek pracy za oceanem. O 2,6% rosną notowania cen ropy po tym jak wczoraj spadły do kilkumiesięcznych minimów. Wsparciem jest zarówno sytuacja na giełdach akcji, jak i informacje o tym, że Arabia Saudyjska kontaktowała się z innymi producentami „czarnego złota” w sprawie przeciwdziałania niespodziewanemu załamaniu.

Giełda w Warszawie, która w tym tygodniu wybitnie zawodziła nasze oczekiwania (spodziewamy się, że w przypadku pogłębienia globalnej korekty będzie wypadała korzystnie na tle świata) nie odbiega dziś od reszty Europy. WIG20 wzrósł na zamknięciu o 1,0%, mWIG40 o 0,7%, a sWIG80 o 0,5%. Ruch miał bardzo szeroki charakter, a kontrybucje wnoszone przez poszczególne spółki determinowała głównie ich waga – w pierwszej czwórce znalazły się PKO BP, Orlen, Pekao i CD Projekt. Wśród „czarnych owiec” warto wymienić tylko Kęty, które poważnie ciążyły dziś mWIG-owi po publikacji słabego raportu za 2Q2019.

Kamil Cisowski, Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion