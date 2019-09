Słabość funta dalej wspiera FTSE 100

Na początku nowego tygodnia na światowych giełdach nie obserwujemy ruchów o dużej skali. Wzrosty głównych indeksów ze Starego Kontynentu pokazują, że inwestorzy nie przejęli się zbytnio wprowadzeniem nowych ceł przez Chiny i USA. Niemniej dzisiejszy handel jest nieco ospały ze względu na nieobecność inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady - w obu państwach obchodzone jest dziś Święto Pracy.

Najlepiej radzącym sobie europejskim indeksem dużych spółek w trakcie dzisiejszej sesji jest brytyjski FTSE100. W tym przypadku jednak silny wzrost jest w dużej mierze wywołany przez znaczne osłabienie się funta. Kurs pary GBPUSD cofnął się poniżej poziomu 1,21, i znajduje się w okolicach dołka z pierwszej połowy sierpnia. Powodem osłabienia się funta są słabe dane z sektora przemysłowego oraz wzmożona dyskusja na temat przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Dużo bardziej optymistycznie rysuje się sytuacja we Włoszech. Coraz więcej wskazuje na to, że premier Conte zdołał utworzyć nowy rząd wspólnie z Ruchem Pięciu Gwiazd i Partią Demokratyczną. Choć obie te partie sporo różni pod kątem programu i przyszłość takiej koalicji może być równie niepewna jak sojuszu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, to przynajmniej na razie oddala widmo wcześniejszych wyborów. Główny włoski indeks - FTSE MIB - zyskuje dziś ponad pół punkta procentowego, a rentowności rządowych obligacji lekko spadły w stosunku do zamknięcia ubiegłego tygodnia.

Wzrosty obserwujemy również na parkiecie przy ulicy Książęcej w Warszawie. Wyżej notowane są indeksy WIG20 i mWIG40, a lekko pod kreską znajduje się indeks sWIG80. Tematem numer jeden na GPW jest dziś silna przecena akcji Bloober Team. W miniony weekend premierę miała najnowsza produkcja spółki - gra “Blair Witch”.

Pierwsze recenzje i opinie graczy wskazywały na szereg niedociągnięć technicznych gry, co doprowadziło do pojawienia się znacznej luki spadkowej na wykresie spółki w poniedziałek. Nie pomogły zapowiedzi władz spółki, że mimo kiepskich ocen premier była finansowym sukcesem. Spadki pogłębiły się w drugiej połowie sesji, a dzisiejsza przecena wymazała już ponad połowę tegorocznej zwyżki kursu akcji Bloober Team.