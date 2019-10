Bez kierunku

Wczorajsza sesja w Europie i w Polsce przebiegała wśród bardzo niewielkich wahań wokół poziomów neutralnych. Chwilowy przestój ws. Brexitu w połączeniu z brakiem szczególnie istotnych informacji zaowocował mieszanymi stopami zwrotu – FTSE100, DAX i IBEX zamykały się na plusach, a CAC40 i FTSE MiB pod kreską. Ogólny obraz pozostawał lepszy niż wydawało się rano, wtorkowe problemy Borisa Johnsona w Izbie Gmin nie odstraszyły inwestorów. Wprawdzie WIG20 stracił 0,2% (mWIG40 wzrósł o 0,5%, a sWIG80 spadł o 0,4%), ale zdołał się utrzymać powyżej bariery 2200 pkt.

Indeksy amerykańskie lekko rosły, S&P500 zyskało 0,3%, a NASDAQ 0,2%. Także za oceanem widać niepewność, notowania złota zbliżają się do 1500 USD za uncję, a rentowności amerykańskich 10-latek oddalają od ostatnich maksimów. Najważniejsze wczorajsze publikacje wynikowe miały miejsce po sesji. Wprawdzie Microsoft podał informacje o przychodach i zyskach wyższe od oczekiwań, ale były to raczej niewielkie różnice, a lekki niedosyt pozostawiały dane dotyczące Azure, najbardziej perspektywicznego biznesu firmy. Po sesji akcje rosły o skromne 0,5%, co nie przesądza ich zachowania dzisiaj. Spadków nie zobaczymy za to raczej na Tesli. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych spółek na świecie nieoczekiwanie przyniosła w 3Q2019 inwestorom zysk w wysokości 1,91$ na akcję, podczas gdy analitycy wciąż spodziewali się strat. Tym samym możliwe jest spełnienie obietnicy E. Muska, że rok 2019 będzie przełomem, po którym zaczną być generowane dodatnie przepływy pieniężne. Akcje przebiły w handlu posesyjnym poziom 300 USD po raz pierwszy od marca po wzroście o ponad 20%.

W dzisiejszym handlu możemy spodziewać się znacznie większych emocji niż wczoraj. W godzinach porannych poznamy PMI dla Niemiec, Francji i całej strefy euro, a o godzinie 14:30 rozpocznie się ostatnia konferencja EBC pod starym przywództwem, która raczej nie przyniesie żadnego przełomu, ale może zachwiać rynkiem długu. Od kończącego kadencję M.Draghi’ego oczekuje się, że podsumuje ją prośbą o wsparcie fiskalne ze strony rządów i słowami o granicach skuteczności polityki monetarnej. Wyniki podadzą dziś m.in. Daimler, Intel, Visa, a przede wszystkim Amazon, co sprawia, że przynajmniej dla sezonu w USA będzie można się kusić o pierwsze podsumowania. Zgodnie z informacjami Reutersa, po raportach 125 spółek S&P500 zagregowany spadek zysków to -2,9% r/r, co należy określić jako dynamikę neutralną lub lekko negatywną. Problemem dla GPW może być Orlen, który w ostatnim czasie mocno rósł, a dostarczył mieszany raport za 3Q2019.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion