Wall Street na nowych szczytach

Czy można stwierdzić, że nastroje wśród inwestorów są wyśmienite? Raczej nie, choć sytuacja na indeksach, a w szczególności tych na Wall Street pokazuje właśnie taką sytuację.

Na indeksie S&P 500 doszło dzisiaj do wyznaczenia nowych historycznych szczytów, choć wzrosty nie są zbyt duże. Z kolei Europie trwa dosyć niemrawa sesja, na której wybijają się pozytywnie indeksy naszego regionu, w tym polski WIG20.

Indeks S&P 500 ponownie wyznaczył dzisiaj nowe historyczne szczyty. Inwestorzy z Wall Street zachęcani są dobrymi nastrojami krążącymi wokół zbliżającego się szczytu państw pacyficznych, które ma odbyć się w Chile. Na szczycie tym miałoby potencjalnie dojść do podpisania porozumienia handlowego pierwszej fazy. Dzisiaj potwierdzono, że dojdzie na nim do spotkania między Trumpem oraz Xi. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące tego, czy faktycznie obie strony zdążą uzgodnić wszelkie kwestie do połowy listopada. Dzisiaj amerykańska administracja wskazał, że w przypadku braku porozumienia, nie będzie to oznaczało zerwania rozmów. Takie słowa powinny jednak zapalić lampkę ostrzeżenia wśród inwestorów. Czy to jednak jedyna kwestia, która napędza niezłe nastroje? Jest jeszcze Fed oraz Brexit.

W przypadku Rezerwy Federalnej oczekuje się, że dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych, co byłoby trzecim ruchem z rzędu. Sytuacja w USA pozostaje stabilna, jednak mieszane nastroje w przemyśle powodują, że obniżka stóp procentowych jest niemal pewna. Kolejny raz jednak rynek będzie patrzył na to co Fed szykuje pod względem dalszych perspektyw. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo komunikacji zatrzymania dalszych obniżek, co mogłoby nie być zbyt dobrze odebrane przez rynek akcyjny.

Z kolei w przypadku Brexitu wciąż trwa debata dotycząca przyśpieszonych wyborów. Ich przeprowadzenie jest niemal pewne, ale może dojść do przegłosowania poprawek w postaci obniżenia progu wyborczego czy uwzględnienia w wyborach również obywateli Unii Europejskiej. W takim wypadku istnieje szansa na odsunięcie wniosku o przyśpieszone wybory przez Partię Konserwatywną. Jak widać w przypadku polityki w Wielkiej Brytanii nic nie może być zbyt proste.

Z kolei w Polsce mieliśmy dzisiaj naprawdę niezłe nastroje. Sesja zaczęła się powyżej 2200 punktów i indeks WIG20 zyskał dzisiaj 0,73%. Z drugiej strony traciły jednak spółki średnie. Polski złoty umacniał się dzisiaj do większości najważniejszych walut.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych