WIG20 daleko w tyle

WIG20 przez większość dnia pozostawał najsłabszym indeksem Starego Kontynentu. Tymczasem nastroje panujące w pozostałej części Europy były dziś nieco lepsze niż w poniedziałek.

Inwestorzy szybko zapomnieli o wczorajszych doniesieniach stacji CNBC, która powołując się na swoje źródła podała, że strona chińska jest zaniepokojona rzekomym brakiem akceptacji przez prezydenta D. Trumpa wycofania części ceł jako warunku porozumienia „pierwszej fazy”.

Biorąc pod uwagę rynek długu, informacja ta wyraźnie pomogła amerykańskim skarbówkom, a rentowności 10-latek powróciły w okolice 1,8%. Można zatem powiedzieć, że w kontekście wojny handlowej standardowo „wiemy, że nic nie wiemy”.

W takiej sytuacji warto spojrzeć w stronę fundamentów, które jak się okazuje nie zamykają drogi do dalszych obniżek stóp procentowych za oceanem. Dowodem są chociażby niepokojące prognozy amerykańskiego wzrostu PKB za 4Q2019, który według modelu Atlanta Fed wyniósł zaledwie 0,3% k/k saar.

Zjawisko to potwierdza, że ostatnie działania Rezerwy Federalnej pozostają w pełni uzasadnione i co istotne, powody do całkowitego zatrzymania cyklu obniżek wciąż są niewystarczające. Trudno na chwilę obecną wierzyć w scenariusz, który zakłada, że spowolnienie gospodarcze w USA jest już całkowicie za nami, tym bardziej, że negatywne efekty wojny celnej nie zostały jeszcze w całości ujęte w danych gospodarczych.

WIG20 zakończył ostatecznie wtorkową sesję ze spadkiem o 1%. Największym obciążeniem w polskim indeksie blue chipów były akcje PKN Orlen, które zostały przecenione aż 4,2%. Natomiast na czele spółek rosnących znalazły się wyjątkowo Alior (+2,3%) oraz JSW (+1%). Łączna wartość wygenerowanych obrotów wśród dwudziestu największych spółek przekroczyła z trudem poziom 500 mln zł. Podobnie jak w poniedziałek, lepiej zachowywała się druga i trzecia linia spółek – mWIG40 zyskał 0,3%, z kolei sWIG80 zakończył dzień neutralnie.

Już jutro swój raport za trzeci kwartał przedstawi KGHM. W ostatnich tygodniach lubiński konglomerat zaskoczył inwestorów solidnymi zwyżkami, które w skali miesiąca przekroczyły aż 16%.

Może wydawać się to nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę zachowanie cen miedzi, które w tym samym czasie nie dostarczały za wiele bodźców wzrostowych. Zachowanie akcji KGHM po publikacji raportu powinno być zatem wyjątkowo ciekawe. Na chwilę obecną jedno jest pewne – kurs ustawił sobie wysoko poprzeczkę.