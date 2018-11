Kongres 590: Masz akcje Orlenu? Taniej kupisz benzynę

„ORLEN W PORTFELU” to pierwszy w Polsce długoterminowy program skierowany do inwestorów indywidualnych. Inicjatywa PKN Orlen przewiduje wiele korzyści dla akcjonariuszy indywidualnych. Program ma również charakter edukacyjny. Jego celem jest pogłębianie wiedzy Polaków na temat funkcjonowania rynku kapitałowego.

Polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, nasze PKB przekroczy w tym roku 4 proc., mamy najniższe bezrobocie w historii – mówił Obajtek podczas Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Dziś nasze firmy rozwijają się zarówno w kraju, jak i za granicą. Mimo to, nasi rodacy nie do końca chcą inwestować w rynki kapitałowe. Około 70 proc. oszczędności Polaków znajduje się w bankach albo w domach – przypomniał prezes PKN Orlen.

I dodał, że chcemy wykorzystać ten potencjał i zachęcić naszych rodaków do inwestowania na rynku kapitałowym.

Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki i poprawy większości wskaźników ekonomicznych. Nasz unikatowy program kierujemy do inwestorów indywidualnych, którzy myślą również o inwestycjach długoterminowych. I chcemy to docenić. Nasi akcjonariusze indywidualni będą mogli skorzystać z wyjątkowych przywilejów m.in. w postaci upustów, rabatów, co przełoży się na konkretne oszczędności. W ten sposób chcemy wyróżnić tych, którzy korzystają na co dzień z naszych usług i oferty, ale traktują akcje naszej spółki jako długoterminową inwestycję - powiedział Obajtek.

Uczestnicy programu uprawnieni będą do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach Koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Akcjonariusze, którzy spełnią ten warunek, będą mogli skorzystać z 15 groszy rabatu na każdy litr paliwa VERVA oraz 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa EFECTA. Udział w Programie pozwoli zaoszczędzić nawet do 540 zł na paliwie rocznie. W ramach programu przewidziano także 10 proc. upustu na produkty z oferty pozapaliwowej. Zniżki odnawiane są na kolejne miesiące, pod warunkiem utrzymywania przez uczestnika programu akcji PKN Orlen przez dłuższy okres.

Mówimy o dwóch filarach, edukacyjnym i finansowym. Chcąc przystąpić do programu trzeba posiadać 50 akcji Orlenu. Ekonomiczny aspekt gwarantuje rocznie ok. 500 złotych zniżek na paliwie. Ale to tylko jedna strona. Bo przecież Orlen jest polską firmą, firmą stabilną, która prowadzi przewidywalną politykę dywidendową. W tym roku za każdą akcję wypłaciliśmy 3 zł – zauważył prezes PKN Orlen.

Dodał, że drugim aspektem programu są kwestie edukacyjne.

Chcielibyśmy, żeby Polacy znali rynek, podejmowali bezpieczne i przewidywalne decyzje. Dlatego ten program to także wiedza, książki i certyfikaty. Uruchamiamy akademię inwestowania i chcielibyśmy, aby stała się ona swoistą formą patriotyzmu gospodarczego. Chcielibyśmy pokazać Polakom, że inwestowanie w nasz rodzimy kapitał jest bezpieczne i opłacalne – mówił prezes Obajtek zachęcając do wzięcia udziału w programie „ORLEN W PORTFELU”.

Partnerem programu „ORLEN W PORTFELU” jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Aby dołączyć do programu wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny. Każdy z uczestników otrzyma specjalną kartę, uprawniającą do korzystania z rabatów na stacjach PKN Orlen. Dodatkowo, nowi klienci DM PKO Banku Polskiego zwolnieni będą z opłaty za prowadzenie rachunku do końca 2019 roku. Celem PKN Orlen jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych inwestorów, przechowujących swoje aktywa w domach maklerskich w całej Polsce. Dlatego zaproszenie do programu zostało dzisiaj skierowane do pozostałych domów maklerskich operujących na rynku.

Patronat merytoryczny nad programem objęło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.